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Gizem Karaca'dan derin göğüs dekolteli paylaşım! Siyahlar içinde paylaştı

27.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Baraj, İçimdeki Fırtına, Güzel Köylü gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini canlandıran Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da konuşulan isim, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu.

Gizem Karaca'dan derin göğüs dekolteli paylaşım! Siyahlar içinde paylaştı

2017 senesinde Kemal Emekçi ile hayatını birleştiren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolüne hayat vermişti. Karaca'nın son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

GİZEM KARACA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Karaca, 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan isim, dizisinin sezon finali yapmasının ardından sosyal medyada aktifliğini sürdürmüştü.

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Karaca, geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozlarıyla olay olmuştu.

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Güneşli bir manzarada çekildiği tatil pozunu takipçileriyle paylaşan isimden bu kez göğüs dekolteli yeni paylaşım geldi.

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İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca alparslan: büyük selçuklu güzel köylü
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