Gizem Karaca'dan derin göğüs dekolteli paylaşım! Siyahlar içinde paylaştı

2017 senesinde Kemal Emekçi ile hayatını birleştiren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolüne hayat vermişti. Karaca'nın son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

GİZEM KARACA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Karaca, 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan isim, dizisinin sezon finali yapmasının ardından sosyal medyada aktifliğini sürdürmüştü.

Karaca, geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozlarıyla olay olmuştu.

Güneşli bir manzarada çekildiği tatil pozunu takipçileriyle paylaşan isimden bu kez göğüs dekolteli yeni paylaşım geldi.

İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



