Gizem Karaca göğüs dekoltesiyle büyüledi! “Bahar Candan pozları”

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca yeni filmi Özür Dilerim’in galasına iddialı tarzı ile damga vurdu. Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak gibi oyuncularla rol alan Gizem Karaca ceketinin içerisine bikini üstü giyip önünü açtı.

30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Bahar Candan pozları", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bu güzellik halis mi", "Nazar değecek korkuyorum" "Şahanesiniz" yorumlarında bulundu.

Fotoğrafları beğenenler arasında Cansu Tosun, İrem Derici, Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gizem Karaca'nın Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.



