Gizem Karaca'nın tatilde sosyal medya çilesi

Uyuşturucu davasından ceza alan ve zor günler geçiren Gizem Karaca sezonu açtı.
Gizem Karaca selfie için suya bile girmedi
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Uyuşturu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen Mayıs’ta 4 yıl hapis cezası alan ama karara itiraz eden Gizem Karaca moral tatiline çıktı.
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Oyuncu Gizem Karaca ile eşi Kemal Ekmekçi kiraladıkları tekne ile Göcek açıklarında tatilde.
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Gizem Karaca cep telefonu ile selfie ve video çekmekten denize girmeye pek fırsat bulamadı. Eşi, Gizem’e sürekli ‘Suya atlasana’ deyip durdu
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Oyuncu Gizem Karaca 2 yıllık sevgilisi Kemal Ekmekçi ile Eylül 2017’de Bodrum’da evlenmişti.
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Gizem Karaca önce güvertede güneşlendi, sonra ayağa kalkıp 1 saat boyunca selfie yaptı.
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En güzel açıyı bulmaya çalıştı. Ardından eşinin yardımıyla kanoya bindi. Yarım saat tur attı.
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Hem Gizem Karaca’nın hem de Kemal Ekmekçi’nin kilo aldığını görenler, “Evlilik yaramış” yorumunu yaptı.
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