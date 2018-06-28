Gizem Karaca'nın tatilde sosyal medya çilesi

Uyuşturucu davasından ceza alan ve zor günler geçiren Gizem Karaca sezonu açtı.

Gizem Karaca selfie için suya bile girmedi

1 / 11 Uyuşturu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen Mayıs’ta 4 yıl hapis cezası alan ama karara itiraz eden Gizem Karaca moral tatiline çıktı.

2 / 11 Oyuncu Gizem Karaca ile eşi Kemal Ekmekçi kiraladıkları tekne ile Göcek açıklarında tatilde.

3 / 11 Gizem Karaca cep telefonu ile selfie ve video çekmekten denize girmeye pek fırsat bulamadı. Eşi, Gizem’e sürekli ‘Suya atlasana’ deyip durdu

4 / 11 Oyuncu Gizem Karaca 2 yıllık sevgilisi Kemal Ekmekçi ile Eylül 2017’de Bodrum’da evlenmişti.

5 / 11 Gizem Karaca önce güvertede güneşlendi, sonra ayağa kalkıp 1 saat boyunca selfie yaptı.

6 / 11 En güzel açıyı bulmaya çalıştı. Ardından eşinin yardımıyla kanoya bindi. Yarım saat tur attı.

7 / 11 Hem Gizem Karaca’nın hem de Kemal Ekmekçi’nin kilo aldığını görenler, “Evlilik yaramış” yorumunu yaptı.

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