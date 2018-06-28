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Gizem Karaca'nın tatilde sosyal medya çilesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile Göcek’e demirledikleri teknelerinde tatil yapıyor.

Uyuşturucu davasından ceza alan ve zor günler geçiren Gizem Karaca sezonu açtı.

Gizem Karaca selfie için suya bile girmedi

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Uyuşturu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen Mayıs’ta 4 yıl hapis cezası alan ama karara itiraz eden Gizem Karaca moral tatiline çıktı.
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Oyuncu Gizem Karaca ile eşi Kemal Ekmekçi kiraladıkları tekne ile Göcek açıklarında tatilde.
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Gizem Karaca cep telefonu ile selfie ve video çekmekten denize girmeye pek fırsat bulamadı. Eşi, Gizem’e sürekli ‘Suya atlasana’ deyip durdu
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Oyuncu Gizem Karaca 2 yıllık sevgilisi Kemal Ekmekçi ile Eylül 2017’de Bodrum’da evlenmişti.
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Gizem Karaca önce güvertede güneşlendi, sonra ayağa kalkıp 1 saat boyunca selfie yaptı.
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En güzel açıyı bulmaya çalıştı. Ardından eşinin yardımıyla kanoya bindi. Yarım saat tur attı.
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Hem Gizem Karaca’nın hem de Kemal Ekmekçi’nin kilo aldığını görenler, “Evlilik yaramış” yorumunu yaptı.
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