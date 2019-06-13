Gizem Karaca yardım istemişti! Acı haberi paylaştı

Geride bıraktığımız gün üzerine titrediği kedisi Kaju’nun kayıp olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve takipçilerinden yardım isteyen oyuncu Gizem Karaca, bir yandan gelişmelerle ilgili olarak takipçilerini bilgilendirirken bir yandan da yaşadığı kayıpla ilgili kendisine son derece yakışıksız paylaşım yapan takipçilerini uyardı.

“BERBAT HALDEYİM”

Yardım çağrısına ‘bulana ne vereceksin?’, ‘kedin bende numaranı ver’, ‘kocaya kaçmıştır’ şeklinde yanıtlar veren takipçilerine son derece sinirlenen Karaca biraz hassasiyet beklediğini söylerken ilerleyen paylaşımlarda acı haberi verdi. Üzerine titrediği kedisinin yaşadıkları sokağın başında bir araba tarafından ezildiğini söyleyen Karaca duygularını ve acısını şu satırlarla ifade etti:

“Benim bitanecik kızım Melek oldu. Sokağımızın başında araba ezmiş. Hayatımda kimseye beddua okumadım ama bu daracık sokağa hızla girip kedimi ezdiğini görüp bile bile kaçtıysa eğer Allah inşallah onun belasını verir. Eğer bunu görüyorsan, okuyorsan sen inşallah rahat uyku uyuyamazsın!”







