MAGAZİN

Gizem Karaca yardım istemişti! Acı haberi paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Gizem Karaca çok sevdiği kedisi Kaju'yu bir arabanın ezdiğini söyleyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi.

Gizem Karaca yardım istemişti! Acı haberi paylaştı

Geride bıraktığımız gün üzerine titrediği kedisi Kaju’nun kayıp olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve takipçilerinden yardım isteyen oyuncu Gizem Karaca, bir yandan gelişmelerle ilgili olarak takipçilerini bilgilendirirken bir yandan da yaşadığı kayıpla ilgili kendisine son derece yakışıksız paylaşım yapan takipçilerini uyardı.

gizem-karaca-5

“BERBAT HALDEYİM”

Yardım çağrısına ‘bulana ne vereceksin?’, ‘kedin bende numaranı ver’, ‘kocaya kaçmıştır’ şeklinde yanıtlar veren takipçilerine son derece sinirlenen Karaca biraz hassasiyet beklediğini söylerken ilerleyen paylaşımlarda acı haberi verdi. Üzerine titrediği kedisinin yaşadıkları sokağın başında bir araba tarafından ezildiğini söyleyen Karaca duygularını ve acısını şu satırlarla ifade etti:

“Benim bitanecik kızım Melek oldu. Sokağımızın başında araba ezmiş. Hayatımda kimseye beddua okumadım ama bu daracık sokağa hızla girip kedimi ezdiğini görüp bile bile kaçtıysa eğer Allah inşallah onun belasını verir. Eğer bunu görüyorsan, okuyorsan sen inşallah rahat uyku uyuyamazsın!”

gizem-karaca-1

gizem-karaca-3
gizem-karaca-4
gizem-karaca-6

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
'Ben dahil sakin olalım''Ben dahil sakin olalım'
Ceyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştıCeyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca kedisi

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den havuz başı dansı!

Aleyna Tilki'den havuz başı dansı!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Selen Görgüzel Alkan: Ben dahil sakin olalım

'Ben dahil sakin olalım'

Ceyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştı

Ceyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştı

Heidi Klum: Ne kadar da büyük görünüyor

'Ne kadar da büyük görünüyor'

Hülya Avşar’dan çok konuşulacak bornozlu klip

Hülya Avşar’dan çok konuşulacak bornozlu klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.