Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti! ‘Aykırı rockçı başkandım…’

Gizem Memioğlu’nun ölüm nedeni henüz kesinleşmezken 2021 yılında yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Kastamonu’da, evinde ölü bulunan eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun (41) cenazesi toprağa verildi.

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan eczacı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek Memioğlu için Taşköprü ilçesindeki Taş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve akrabalarının yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Bakanı Abdullah Çatal, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin katıldı. Baba Erdal Memioğlu, cenazede taziyeleri kabul etti. Gizem Memioğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taşköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON PAYLAŞIMINI 2021 YILINDA YAPMIŞ!

Öte yandan Gizem Memioğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı."





