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Gizem Özdilli: "18 yıldır 34 bedenim"

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

90’lı yılların en ünlü modellerinden Gizem Özdilli, "18 yıldır 34 bedenim.

90’lı yılların en ünlü modellerinden Gizem Özdilli, "18 yıldır 34 bedenim. Günde sadece 2 öğün besleniyorum. 1 kilo dahi almamam lazım, çünkü modellik ekmek param, defile günü ben 1,5 kilo aldım demek gibi bir lüksümüz yok maalesef" dedi.

Opr. Dr. Gürdal Ören; ünlü isimlerle sağlık, güzellik, beslenme ve kariyeriyle ilgili röportajlar gerçekleştirdiği youtube’ta kanal açtı. Dr. Ören’in son konuğu 90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen Gizem Özdilli oldu. Sağlık, beslenme ve sanat alanındaki sorulara çarpıcı cevaplar veren Özdilli, "18 yıldır 34 bedenim. Neredeyse tüm ailem 40 beden, içlerinde en zayıf olan benim. Günde sadece 2 öğün besleniyorum. 1 kilo dahi almamam lazım, çünkü modellik ekmek param, defile günü ben 1,5 kilo aldım demek gibi bir lüksümüz yok maalesef" dedi.

"46 yaşındayım ama 32 hissediyorum"
Ünlü manken, 46 yaşında olduğunu ama 32 hissettiğini söyleyerek, "46 yaşındayken 46 gibi hissetmek istemiyorum, ben şu an 32, 33 hissediyorum. Beslenme şeklim, uyku düzenim, ruhum, mutluluğum, yaşama sevincim ve hedeflerim var. Bilinçaltıma bunu yükleyip öyle yol alıyorum. Yaşıtlarıma baktığım vakit bir fark var. Bir kere ruhen var. Bu çok önemli. Çünkü ruhunuz bedeninize yansıyor" şeklinde konuştu.
Estetik konusuna da değinen Özdilli, estetiğe karşı olmadığını belirterek, "Keşke botoksa daha erken başlasaydım" dedi.

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