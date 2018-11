Gizem, yeni yaşam ve hayalleri için sesine ses istedi

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)-İZMİR'de, 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören Gizem Kılıç (20), 2010 yılında Türkiye'de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen, 14 aydır hastane odasından çıkamayan Gizem, sosyal medyadan yayınladığı video ile "Her geçen gün benim aleyhime işliyor. Türk toplumunu ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına davet ediyorum. Ben yaşamak istiyorum, yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin" dedi. Gizem Kılıç'ın ince bağırsakları, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası ile birlikte büyük zarar gördü. 5 ay hastanede tedavi gören Gizem Kılıç'ın yaşaması için, ince bağırsak nakli gerektiği açıklandı. Türkiye'de kök hücreyle birlikte ilk ince bağırsak nakli, İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gizem Kılıç'a yapıldı. Eğitimine kaldığı yerden devam eden Gizem'in hayatı, vücudunun organı reddetmesi üzerine bir kez daha kabusa döndü. Organın alınmasının ardından cihazlara bağlı yaşamını sürdüren Gizem Kılıç'a, 4 aylık bekleyiş ardından ikinci kez şans doğdu. Bu kez 20 Eylül 2014'te, Gizem Kılıç yeniden ameliyata alındı ve ikinci kez ince bağırsak nakli yapıldı. Türkiye'de ikinci kez ince bağırsak nakli yapılan ve hayatta kalmayı başaran tek hasta olan Gizem, yaşam savaşını kazanmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir yandan da eğitimini sürdürdü. Hasta yatağında, hastane koridorlarında geçen ömrüne rağmen Açık Öğretim Fakültesi'ndeki eğitimine devam etti. SESİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Ancak yepyeni bir yaşam özlemi için savaş verdiği sırada Gizem'in sağlık durumu 14 ay önce bir kez daha bozuldu. Zaman zaman tedavilerden dolayı karaciğer ve böbreklerinde de sorun yaşayan Gizem'e nakledilen ince bağırsağın görevini yapmaması üzerine, üçüncü kez nakil olması gerektiği kararı verildi. Dünyada daha önce aynı hastaya üçüncü kez yapılmayan ince bağırsak için nakli için Gizem, bağış organ beklemeye başladı. Sağlık durumu bozulan, belli zamanlarda tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Gizem, 20 yaşında olduğunu ve hayalleri için yaşamak istediğini, ölecekse de o zamana değin mücadeleyi bırakmayacağını söyleyip, organ bağışı için sesini duyurmak istedi. Hayallerine tutunduğunu belirten Gizem, organ bağışı için sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "20 yaşındayım, 9 senedir organ nakli hastasıyım. İki kez ince bağırsak nakli oldum. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli bölümünde yatarak tedavi görmekteyim. Burada üçüncü kez ince bağırsak nakli olmam gerektiğine karar verildi. Ancak burada şöyle bir detay var; Türkiye'de iki kez ince bağırsak nakli olup hayatta kalan tek kişi ben iken, dünya üzerinde üçüncü kez ince bağırsak nakli olmuş bizim bildiğimiz, doktorların söylediği kimse yok. Aslında çok riskli bir olay daha önce eşi benzeri yaşanmamış. Ama ben tüm bunlara rağmen, çektiğim fiziksel ve ruhsal acılara rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam edebilmek için açık öğretimde okuyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor, her geçen gün benim aleyhime işliyor" dedi. 'NEDEN İNCE BAĞIRSAK BAĞIŞI OLMUYOR?' Yayınladığı videoda, "Türkiye'de ince bağırsak nakli yapan tek merkez hastanesinde yatmama rağmen, bir günde onlarca beyin ölümü yaşanmasına rağmen ince bağırsak bağışlanmıyor, kadavrasını bulamıyoruz. Bireyin böbrek ve karaciğer gibi diğer organları alınıyor, bağışlanıyor. Gerekli olan hastalara ulaştırılıyor ama ince bağırsak bağışlanmıyor" diye konuşan Gizem Kılıç şunları söyledi: "Ben ve benim gibi onlarcası bir hastane odasında beklerken böyle prosedürsel sebepler ya da insanların üzerine düşen görevleri yapmamasından dolayı bizim canımıza kast ediliyor. Türk toplumunu, ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına Türkiye Cumhuriyeti devletini de bu konudaki sıkıntıları biran önce çözüme kavuşturulması için göreve davet ediyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin. Bize destek olun, organlarınızı bağışlayın ve bizim hayata tutunmamıza yardımcı olun."



