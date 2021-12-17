Gizemini koruyor! Gizli belgeler yayımlandı: Kennedy suikastında Rusya izi

ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili olarak yeni belgeler paylaşıldı. Biden yönetimi, Kennedy'nin 1963'te suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gizli 1500 yeni belgeyi, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinde halka açtı. Belgelerde suikastçı Lee Harvey Oswald’ın Başkan Kennedy’yi öldürmeden sadece iki ay önce bir KGB ajanıyla görüştüğü ortaya çıktı.

SOVYETLER UYARMIŞ

Türkiye gazetesinin haberine göre 1500 belgeden oluşan CIA notlarında, kimliği belirsiz bir ihbarcının bir yıl önce Avustralya’daki ABD büyükelçiliği yetkililerini Kennedy’nin 100.000 dolar ödül için Sovyetler Birliği tarafından öldürüleceği konusunda uyardığı ancak bilginin CIA’e ulaşmadığı da ortaya çıktı.

Açıklanan kayıtlar, Kennedy’nin ölümünün yeni ortaya çıkan ayrıntılarını içeriyor ancak, kayıtların davayla ilgili onlarca yıllık spekülasyonları çözmede yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Dosyalardaki ifşaatlar arasında, JFK Dallas’ta vurulmadan önce Oswald ve bir Sovyet ajanı arasındaki bir toplantı ve takip telefon görüşmesi de yer alıyor. Belgede “Mexico City’de ele geçirilen bir telefon görüşmesine göre Lee Oswald 23 Eylül’de oradaki Sovyet Büyükelçiliğindeydi ve Konsolos Valeriy Vladimirovich ile görüştü” bilgileri yer alıyor.

CIA Şefi Tennent Bagley tarafından kayıt altına alınan bir belgede Oswald’ın 1 Ekim’de Sovyet Büyükelçiliğini aradığı ve bozuk bir Rusçayla telefonu açan görevliye ‘Washington’a gönderilen telgrafla ilgili herhangi bir şey’ olup olmadığını sorduğu bilgisi yer alıyor.

Belgelerde yer alan 1 Ekim tarihli görüşme dökümü ise şöyle;

Oswald: Merhaba, ben Lee Oswald. Geçen Cumartesi sizin evinizdeydim ve bir konsolosla konuştum ve Washington’a bir telgraf göndereceklerini söylediler, bu yüzden yeni bir şey olup olmadığını öğrenmek istedim. Ama o konsolosun adını hatırlamıyorum.

KGB memuru Valery Kostikov: Bir dakika, öğreneceğim. Henüz bir şey almadıklarını söylüyorlar.

Oswald: Bir şey yaptılar mı?

KGB memuru Valery Kostikov: Evet, bir talep gönderildiğini söylüyorlar, ancak henüz hiçbir şey alınmadı.

BİNLERCE KAYIT MÜHÜR ALTINA ALINARAK GİZLENDİ

Yeni yayınlanan belgeler, 1997’de sona eren Kennedy suikastının beş yıllık bir incelemesi sırasında toplandı. Ancak binlerce kayıt mühür altında alınarak gizlendi.

Başkan Joe Biden, gizli belgeleri ekim ayına kadar yayınlanacağına söz vermişti, ancak daha sonra Covid-19 salgını sebebiyle bunu erteledi. Biden yönetiminin elinde hâlen suikastla ilgili çok sayıda bilgi olduğu belirtiliyor.

Kennedy suikastı uzun zamandır yaygın spekülasyonların ve komplo teorilerinin konusu oldu ve gizemini korumaya devam ediyor.

KENNEDY'NİN KIZI BÜYÜKELÇİ OLUYOR

ABD Başkanı Joe Biden, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kızı Caroline Kennedy’yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi. Senatodan onay alması durumunda Kennedy Canberra’da görevine başlayacak.

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013’te ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği görevine tayin edilmiş, 2017’de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü. Öte yandan Caroline Kennedy’nin adaylık duyurusunun Biden yönetiminin Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 1.500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

