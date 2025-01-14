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  4. Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

14.01.2025 15:46
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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta bir erkeğe ait DNA bulundu! Bu DNA'nın dosyada adı geçen Salim Güran, Enes Güran gibi isimlere ait olmadığı da gelen bilgiler arasında! Gizemli DNA kimin?

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Diyarbakır'da doğduğu köyde hayattan koparılan talihsiz Narin'in katilinin kim olduğu hala belli olmadı! Mahkeme, anneyi de amcayı da ağabeyi de ömür boyu hapse mahkum etti fakat kamuoyunda katilin kim olduğu hala tartışılıyor. Nevzat Bahtiyar da 4 yıl 6 ay ceza almıştı.

Günler boyunca kameralara karşı ağlayarak kızının adını sayıklayan Yüksel Güran'ın yaşanan her şeyden haberi olduğu Narin öldürüldüğü
esnada evde olduğu tespit edilmişti. Bu kez de Narin'in annesi Yüksel Güran'ın evinde bir erkeğe ait DNA bulundu!

Güranların evinde mavi ışık taraması yapıldı. Halılar tarandı. Muhtelif sayıda kıl örnekleri ve lekeler numaralandırıldı. Kriminal inceleme yapıldı.

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YASTIKTAKİ GİZEMLİ DNA KİMİN?

Jandarma, yastıktaki erkek DNA'sının kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığının 24 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: E-50502561-270.03.99-31400612 sayılı yazısı ile "21.08.2024 tarihinde, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen "Kayıp Çocuk" olayı ile ilgili olarak" gönderilen ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 26 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: Z-18986836-530.01.05-31428823 sayılı, VAN-BYL-2024-1321 numaralı uzmanlık raporunda belirtilen "Yastık kılıfları (BN:3) üzerinden alınan 1-4 nolu leke numunelerinden" elde edilen DNA profili ile UYUMLU OLDUĞU, elde edilen diğer DNA profilinden FARKLI OLDUĞU, tespit edilmiştir.

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b. VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profillerinden ve Narin GÜRAN isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinden FARKLI OLDUĞU, karışım DNA profilleri içerisinde BULUNMADIĞI, tespit edilmiştir.

Gizemli DNA'nın sahibi kim olabilir?

Salim Güran
Enes Güran
Tanımadığımız birisi
Yüksel Güran'ın tanıdığı bir erkek
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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