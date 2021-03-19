Gizemli gök cismi tartışmaların konusu oldu

NASA başta olmak üzere tüm bilim insanları tarafından araştırma konusu olan uzaydan gelen gizemli gök cismi çok daha derin bir anlama sahip. Arizona Eyalet Üniversitesi bu konuda NASA ile ortak bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda onun aslında kendi yıldız sisteminden koptuğu ve amaçsız bir şekilde uzaya savrulduğu ifade edildi.

Gökyüzünde yalnız gezen gezegenler olarak bilinen bu tür yapılar aslına bakacak olursak son derece yaygın. Yani İlk başlarda söylendiği kadar özel bir cisim değil. Fakat hareket türü ve sahip olduğu yakıt onu çok daha özel bir hale getirebiliyor.

Komplo teorisyenleri neredeyse hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bu gizemli gök cismi ile ilgili yine benzer iddialar ortaya atıldı. Komplo teorisyenleri bunun bir uzaylı aracı olduğunu söyledi. Uzaylıların insanlarla bağlantı kurmak istediği komplo teorisyenleri tarafından dile getirildi.

YOKSA BİR GEZEGEN Mİ?

Eldeki bulgulara bakıldığında aslında bunun kendi kendisine yakıt üretebilen bir gezegen olduğu ifade edildi. Katı nitrojen olarak da söylenen bu yakıt adeta roket sistemi oluşturuyor. Uzayda buzlar genellikle hızla gaz haline dönüşür. Yani sıvıya çevrilmez. Gaz haline dönüşmesi aynı zamanda bir itiş kuvveti ortaya koyuyor.