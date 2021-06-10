Gizemli göl! Kuraklığın yaşandığı köyde bir tek orası kurumadı

Erzurum’da kış mevsiminde sıfırın altında 40 derecede dahi donmayan ve gizemli göl olarak da anılan Balıklı Göl bu kez görenleri soğuk havada değil sıcak havada şaşırttı. Son yılların en büyük kuraklığıyla mücadele eden Erzurum’da, tüm sulak alanlar kurumaya başlarken gizemli gölde bunun tam tersi yaşandı ve gölün su seviyesi yükseldi. Etrafındaki tüm göllerin ve nehirlerin kuruduğu Balıklı Göl artan su seviyesiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan Erzurum’da tüm göller ve sulak alanlar kuruma tehlikesi altında. Göllerin birçoğunun kuruduğu birçoğunun ise sularının yavaş yavaş çekildiğinin görüldüğü Erzurum’da Balıklı Göl’ün debisinin artması görenleri şaşkına çeviriyor. Her yıl olduğundan daha fazla su miktarına sahip olan göl gizemini iyice arttırdı.

Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor. Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.