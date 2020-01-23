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'Gizemli' hastalığın sebebi o çorba olabilir mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Son açıklanan verilere göre Çin'de en az 500 kişiye bulaşan SARS ile benzer semptomlar gösteren, uzmanların Coronavirus dediği 'gizemli' hastalık hakkında ortaya atılan son iddia akıllara durgunluk verecek gibi. Zira virüsün yayılma sebebinin yarasa çorbası olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Çin'de Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantinaya alındı.

'Gizemli' hastalığın sebebi o çorba olabilir mi?

Şimdiye kadar 17 can alan hastalık Çin'in Vuhan kentinde oldukça yaygın bir lezzet olan yarasa çorbası nedeniyle yayılmış olabilir.

Uzmanlar meyve yarasalarının virüsün yayılmasında taşıyıcı rol üstlendiğini düşünüyor.

Uzmanlar virüsün Vuhan kentinden yayılmaya başladığını söylüyor. Öte yandan enfeksiyonun yayılmasını engellemek için kent karantina altına alındı, giriş çıkışlar durduruldu.

İKİNCİ ŞEHİR DE KARANTİNADA

Vuhan kentinin ardından Çin'deki ikinci kentte karantinaya alındı. Çin'in Huanggang kenti sakinlerinden de acil durumlar haricinde kentten çıkmamaları istendi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni coronavirus, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

Yeni coronavirus ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs SARS virüsüne yüzde 80 benzerliği bulunmasıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.

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çin gizemli hastalık coronavirüs SARS Karantina yarasa çorbası

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