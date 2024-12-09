'Gizemli hastalık' alarmı: Çok sayıda ölüme yol açtı! DSÖ bölgeye uzmanlar gönderdi

DSÖ uzmanları, hastalığın nedeninin analiz edilmesine yardımcı olacak temel ilaçları ve teşhis kitlerini teslim etmek üzere güneybatıdaki Kwango eyaletine bağlı Panzi bölgesine doğru yola çıktı.

DSÖ, hastalığın nedenini belirlemek için laboratuvar testlerinin yapıldığını belirterek, daha fazla bilgi edinildiğinde paylaşılacağını söyledi.

Ruters'ta yer alan habere göre, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Önceliğimiz etkilenen ailelere ve topluluklara etkili destek sağlamak. Hastalığın nedenini belirlemek, bulaşma yollarını anlamak ve uygun müdahaleyi mümkün olan en kısa sürede sağlamak için tüm çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

DSÖ, Halk Sağlığı Bakanlığı verilerine dayanarak Panzi sağlık bölgesinde şu ana kadar 394 vaka ve 30 ölüm bildirildi.

143 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Yerel yetkililer bu hafta başında, kasım ayında bölgede bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 143 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı, öksürük, ateş, solunum güçlüğü ve kansızlık yer alıyor.