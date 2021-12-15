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Gizemli hastalıktan 89 kişi öldü, DSÖ harekete geçti! Araştırma ekibi gönderildi

15.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'da ortaya çıkan ve 89 insanı öldüren gizemli hastalık için harekete geçti. DSÖ ülkeye bir araştırma ekibi göndererek soruşturmayı derinleştirdi. Bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Fangak kasabasından numune topladı.

Gizemli hastalıktan 89 kişi öldü, DSÖ harekete geçti! Araştırma ekibi gönderildi

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, 89 kişinin tanımlanamayan bir hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son dönemde sel baskınları sebebiyle ciddi bir sağlık krizinin içinde olan Güney Sudan’dan gelen haberler Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdi.

NUMUNE TOPLANDI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, ülkeye bir araştırma ekibi göndererek soruşturmayı derinleştirdi. Gizemli hastalığın kaynağına giden DSÖ’den bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Fangak kasabasından numune topladı.

KOLERA OLMADIĞI KESİNLEŞTİ

BBC, alınan örneklerin incelendiğini ve gizemli hastalığın kolera olmadığının kesinleştiğini aktardı.

BBC'ye konuşan DSÖ’den Sheila Baya, “Acil müdahale ekibi gönderdik ve risk yönetimi yaparak araştırmayı derinleştirdik. Ekipler sel felaketi dolayısıyla helikopterle bölgeye gitti ve numune topladı” dedi.

Yetkililer kıtlık sebebiyle de insanların zor durumda olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü Güney Sudan
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