Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin

Esnaf Gönül Yaşar, iyi giyimli iki kişinin geldiğini belirterek, "Komşularımıza zarf verdi. İçerisinde bin TL vardı. Hatta bir tane küçük kıza 50 TL verdi. O çocuk çok mutlu oldu. Hatta çocukların hepsine 50 TL para da dağıttılar" diye konuştu.

Adem Gül, "Dün ismi belli olmayan biri gelmiş. Zor durumda olanların ve borcu olanların borçlarını kapatmış. Bu tür iş adamlarının halen olması bizi mutlu etti. Güzel bir şey bu sonuçta. Zor durumda olanlara yardım ediyorsun, el uzatıyorsun. İnşallah böyle insanlar çıkar ortaya" diye konuştu.

Bahattin Kılıç, "Dün burada yoktum ama bugün söyleniyor duydum. Bakkallarda bulunan borçları ödemişler diğer ihtiyacı olanlara zarfla para dağıtmışlar. Yoldan geçen çocuklara 50 TL dağıtmışlar. Bu tür hayırlar bize her zaman lazım. Allah razı olsun diyoruz. İnanın o an eline geçtiğinde gülücüğü mutluluğu her şeye değer. İnşallah yerine oturur. Bakkallarda bin TL üzerinde borcu olanların bile borçları kapanmış. Müslüman bir ülkeyiz. Böyle şeyleri duyunca bizler mutlu oluyoruz" diye konuştu.