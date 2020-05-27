HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gizemli hayırsever! İlçedeki tüm market ve bakkallardaki veresiye borçlarını ödedi

Gizemli hayırsever! İlçedeki tüm market ve bakkallardaki veresiye borçlarını ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Trabzon'un Çaykara ilçesinde kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever, ilçe ve mahallelerde bulunan tüm market ve bakkallardaki veresiye defterinde yer alan 450 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Gizemli hayırsever! İlçedeki tüm market ve bakkallardaki veresiye borçlarını ödedi

Hayırsever iş adamı Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile iletişime geçerek ismini açıklamadan ilçede tüm bakkal ve marketlerde borcu bulunan vatandaşların tespit edilmesini istedi.

TÜM BORCU ÖDEDİ

Yapılan tespit sonrası 450 bin TL civarında bir veresiye borcu belirlendi. Parayı ilgili hesaplara çıkartan hayırsever vatandaşın talebi üzerine Çaykara Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nda görevli Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler tarafından ilçede ve mahallelerde bulunan market ve bakkallara tek tek ulaşılarak yaklaşık 450 bin liralık tüm borçlar ödendi.

"BÖYLE BİR ŞEYLE İLK KEZ KARŞILAŞTIM VE DUYGULANDIM"

İlçedeki market sahibi Coşkun Bayraktar 17 senelik market işlettiğini belirterek "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve duygulandım. Ayrıca borcu ödenen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadılar. Koronavirüs ile mücadele günlerinde çok güzel bir destek oldu. İsmini bilmediğimiz hayırsever işadamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecekKadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak

En Çok Okunan Haberler

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Diğer Haberler
Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Çalışan koronavirüsten hayatını kaybedince market karantinaya alındı

Çalışan hayatını kaybedince market karantinaya alındı

Yılmaz Özdil'e villasının kaçak bölümleri için 380 bin lira ceza kesildi

Yılmaz Özdil'in villası ile ilgili flaş gelişme!

Kısıtlama sonrası alışveriş merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu

Kısıtlama sonrası alışveriş merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 gün sonra bir acı haber daha!

4 gün sonra bir acı haber daha!

Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.