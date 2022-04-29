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Gizemli hepatit ile Covid-19 aşısının bağlantısı var mı?

29.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda önce İrlanda ve İngiltere’de patlak veren gizemli hepatit vakaları dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Henüz nedeni tespit edilemeyen gizemli hepatit ile ilgili gözler Dünya Sağlık Örgütü’ne çevrilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Covid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

Gizemli hepatit ile Covid-19 aşısının bağlantısı var mı?

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, son haftalarda sayısı giderek artan nedeni belirsiz hepatit vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

GİZEMLİ HEPATİT VAKA SAYISISINDA KARIŞIKLIK

Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü.

1 CAN KAYBI

Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.

ENFEKSİYONLAR ZEHİRLENME VEYA SEYAHAT KAYNAKLI DEĞİL

Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil." dedi.

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Easterbrook, hepatit vakalarının Covid-19 veya Covid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Covid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok." ifadesini kullandı.

VAKALARIN 114’Ü İNGİLTERE’DE

İngiltere'nin 114 vakayla gizemli hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı.

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Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam ECDC'ye göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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