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  4. Gizemli kadın herkesi şaşkına çevirdi! Hırvatistan'da bulundu, profesör gibi İngilizce konuşuyor

Gizemli kadın herkesi şaşkına çevirdi! Hırvatistan'da bulundu, profesör gibi İngilizce konuşuyor

22.09.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'da adı, kimliği ve yaşı bilinmeyen bir kadını Krk Adası'nda bir kayaya tutunmuş halde bulan polis memurları, 'gizemli' kadının kim olduğunu araştırıyor. Adını bile bilmeyen kadının mükemmel bir şekilde ingilizce bildiği kaydedilirken, raporlara, kadının İngilizce'yi bir profesör gibi konuştuğu kaydedildi.

Gizemli kadın herkesi şaşkına çevirdi! Hırvatistan'da bulundu, profesör gibi İngilizce konuşuyor

Hırvatistan Krk Adası'nda kayanın üzerinde hırpalanmış, yara bere içindeki gizemli kadın ülke basınında manşetlere taşındı.

Okyanusta bir kayaya tutunmuş halde bulunmasının ardından şaşkına dönen polis memurları, kadının kim olduğunu bulmaya çalışırken mükemmel bir ingilizceyle konuştuğunu ifade ettiler.

Önce bir balıkçı tarafından fark edilen kadın, balıkçının ifadesine göre el salladı ve kurtarılmayı bekledi. 14 kişilik bir ekibin kurtarmaya gittiği kadını gören memurlar ise olay karşısında dehşete kapıldı. Çevrede bulunan ayılara rağmen birkaç geceyi burada geçirdiği tespit edilen kimliği belirsiz kadının nasıl hayata tutunduğu belirsizliğini koruyor.

Kadının kanlar içinde bulunduğunu söyleyen polisler üzerinden pasaport, kimlik ve telefonu çıkmadığını ve kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Susuz ve bir deri bir kemik kaldığı tespit edilen kadının oraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yok. 162 cm boyunda, saçları omuz hizasında olan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

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''BİR PROFESÖR GİBİ İNGİLİZCE KONUŞUYOR''

Raporlar, kadının İngilizce'yi "bir profesör gibi" konuştuğunu, ancak henüz uyruğunun belirlemediğini belirtti.

''AKIL ALIR GİBİ DEĞİL''

Öte yandan yerel bir haber sitesi 24Sata, "Bu bölgede böyle bir olay yaşanması çok garip. Korkunç keskin kayaların olduğu bir körfezin parçası. Kelimenin tam anlamıyla ayakkabılarınızı bile parçalayan bir yer. Yaban domuzları ya da ayılar dışında hayvan yok ve yaşam yok. Burada yiyecek yok. O yaştaki bir kadın kesinlikle o mesafeyi yüzemez, olağanüstü bir güce ihtiyacı var. Bu akılalır gibi değil'' ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
madem orda yaşam yok. polisin orda ne işi varmış ?

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