Gizemli Kelebeğin Diyarbakır Yolculuğu

Günün aydınlanmasıyla birlikte hareketlenen kelebekler, doğudan batıya doğru uçmaya başlıyor. Günün en sıcak saatlerinde, serin olan Surlara sığınan kelebeklerin göçü karanlık basıncaya kadar sürüyor. Uzmanlar bu yıl çok fazla sayıda kelebek görülmesinin nedeninin, kış mevsiminin daha hafif, az yağışlı geçmesi ya da El Nino gibi belli periyotlarda tekrar eden iklimsel olaylara bağlıyor.

Sıcakların başlamasının ardından Diyarbakır adeta kelebek istilasına uğradı. Günlerdir binlerce kelebek, şehir üzerinde adeta dans ederek, geçip gidiyor. Bu geçiş kelebeklerin aslında göçü. Bunlar diken kelebekleri. Bilimsel adı Vanessa carduiolan olan ve halk arasında diken kelebeği olarak bilinen kelebek, tüm dünyada yaygın olarak görülen bir tür. Bu yıl sayıları dikkat çekici şekilde artan bu kelebeklerin diğer adı da boyalı kadın (İngilizce: Painted Lady).

Doğa Derneği’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kelebeklerin göç rotası halen bile tam olarak bilinmiyor. Sitede yer alan bazı bilgiler şöyle. “Her sene Afrika’dan Akdeniz’e ve Avrupa’ya ilkbaharda göç ettiğini biliyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonbaharda da tersi göçün yapıldığına yönelik bulgular içermekte. Ancak her bölgede göç farklı rotalarda ilerleyebilmekte. Amerika’da da büyük koloniler halinde göç ettiği kaydedilmiş durumda. Bazen sayılarının çok yüksek düzeylere ulaştığı biliniyor. Bundan önceki son göç Avrupa’da 2009 yılında kaydedilmiş ve binlerce gözlemci tarafından kayıtlar paylaşılmıştır.”

Bu kelebeklerin Türkiye’de göç rotası, hangi şehirde ne şekilde hareket ettikleri, konaklama, duraklama, üreme noktaları tam olarak bilinmiyor.

Kelebeklerin göçünü VOA Türkçe’ye yorumlayan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 30 yıldır ilk kez Diyarbakır’dan batıya doğru yoğun kelebek göçü görüldüğünü söyledi. Deneysel verilerin kelebek göçünün her zaman aynı yönde olmadığını gösterdiğini söyleyen Prof. Satar, “Bazen dağlar, yükseltiler topoğrafik parametreler, bazen rüzgârlar bazen de güneşin yönü ve hareketi göçlerinin yönünü etkileyebiliyor. 30 seneye yakındır arazi çalışmalarım devam ediyor ilk defa Diyarbakır’dan batıya doğru yoğun kelebek göçüne tanıklık etmekteyim. Araç çarpması sonucu karayollarında çok sayıda ölü kelebeğe rastladım. Bu kelebeklerin ne tarıma ne insanlara hiçbir zararı yok. Bilinenin aksine bir kelebeğin ömrü 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yapılan çalışmalar; Rüzgârın etkisi ile bir kelebek saatte 40 km hıza ulaşabiliyor olduklarını, bir kelebeğin 4000 km’ye yakın yol gidebiliyor olduğunu gösteriyor” dedi.

