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Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde mahalleliler tarafından bulunan mağara keşfedilmeyi bekliyor.Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde çimento ham maddesinin alındığı bölgede mahalle sakinleri tarafından geçtiğimiz yıllarda bir mağara bulundu.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde mahalleliler tarafından bulunan mağara keşfedilmeyi bekliyor.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde çimento ham maddesinin alındığı bölgede mahalle sakinleri tarafından geçtiğimiz yıllarda bir mağara bulundu. Bölgede yapılması planlanan çöp tesisi alanında bulunan mağarada sarkık ve dikitler gözlenirken, mahalle sakinleri mağaranın turizme açılmasını istiyor.
Taşönü mahallesi sakinlerinden Özcan Çebi, mağaranın bulunduğu alanda çöp tesisi yapılmak istendiğini belirterek, mağaranın denize yakın olmasına akademisyenlerin bile şaşırdığını söyledi.
Can güvenliğinden dolayı mağaranın deşifre edilmek istemediğini dile getiren Çebi, “Burayı ilk bulan yöre sakinleri. Burası Trabzon çimentonun ham madde aldığı bölgenin içi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi çöp tesisi yapmayı düşündüğü bölgenin tam içindeyiz. Yetkililere sesimizi duyurmak için resmi kurumlara müracaatta bulunduk. Bu konuda maalesef sesimizi pek duyuramadık. Buraya üniversiteden hocalar, bilim adamları geldi. Burası ileriye doğru gidiyor. Turizm açısından çok iyi potansiyelin olduğunu söylediler. Burada çok farklı şekillerde sarkıklar ve mağara gülleri olduğunu hocalar bize söylediler. Bu tarz şekiller sahile yakın bir yerde olması imkânsız diyor hocalar. Bunlar deniz seviyesinden çok daha yüksek kesimlerde olabileceğini bize söylediler. Bunların deviz seviyesine yakın olmasına onlarda şaşırdı. Tarihçesini bilemiyoruz. Bunlar milyonlarca yıl önce oluşmuş şekiller. Buraya gelen oluyor ancak biz fazla can güvenliğinden dolayı deşifre etmek istemiyoruz. Hedefimiz burayı devlet yetkililerimiz görüp burayı turizme kazandırmasını istiyoruz. Çünkü bu bir doğa harikası. Burası çöp için heba olmasını istemiyoruz. Burada buna benzer mağaralarda var. Toplam 5 tane mağara var. Ancak bunların birbirleriyle bağlantıları olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Mağaraya ilk girenlerden
Mağaraya ilk girenlerden biri olan mahalle sakini Emre Çebi ise taşocağı sahasının içinde 5 tane daha mağara olduğunu ancak bunların girişlerinin kapatıldığını vurgulayarak “Mahallemizin çöp tesisiyle alakalı problemi var. Biz daha önce bu mağaraları bulmuştuk. Devlet yetkililerini bir türlü buraya çekemedik. Çok sayıda dilekçe yazdık, Tabiat Varlıklarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Turizm Müdürlüğüne ama maalesef kapılar yüzümüze kapandı. Hiçbir dilekçemize olumlu cevap verilmedi. Bu mağaralara ilk girenlerden biriyim. Biz bunların varlıklarını biliyorduk ancak devlet yetkililerini buraya çağıramadığımız için bu iş biraz gecikti. Ocak sahasının içinde birkaç tane daha mağara var ancak ağızları kapatılmış. Burası turizme kazandırılırsa bölgemize çok sayıda turist gelir. Diğer mağaralarda hep böyle birbirlerinden pek farkı yok. 7-8 metre aşağı indikten sonra mağara sola dönüyor 50 metre daha gidilebiliyor. Teknik ekipmanımız olmadığı için fazla ileri gidemedik” şeklinde konuştu.

“Turizme kazandırılmasını istiyoruz”
Recep Yakup Çebioğlu da, bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirterek, “Çöpten dolayı dertliyiz. Kime müracaat ettiysek bize sırtını döndü. Belediyemiz de dahil. Bize bu işle ilgilenemeyeceklerini söylediler. Burası Çal mağarasından 10 kat daha güzel bir yer. Burada 4-5 tane daha mağara var. Bir çok yere müracaat ettik ancak kimse burayı gelip bakalım edelim demedi. Kimse ilgilenmedi. Biz burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz. Böyle değerler yok olup gidiyor. Burada mağaralar ortaya çıktığı zaman belki turizme kazandırılır buradan daha taş alamayız diye önünü kapattılar” ifadelerini kullandı.

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
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