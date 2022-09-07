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Gizemli mavi suya ilişkin İSKİ'den açıklama! 'Çok sayıda çıkarıldı' deyip duyurdular

07.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde rögardan akan mavi renkli suya ilişkin İSKİ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bölgede bulunan fabrikalardan kanalizasyona atık bırakıldığı tespit edildi. Ekipler, kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşını kanaldan çıkardı.

Gizemli mavi suya ilişkin İSKİ'den açıklama! 'Çok sayıda çıkarıldı' deyip duyurdular

İstanbul Sultangazi'de 2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.

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SU MAVİ RENGE BÜRÜNDÜ

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.

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Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarkeni mahalle sakinleri durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaparken konuya ilişkin açıklama yaptı.

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"ÇOK MİKTARDA PONZA TAŞI ÇIKARILDI"

Yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal, İdaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022’de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir." denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi İSKİ
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