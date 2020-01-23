Gizemli virüse karşı zatürre ve girip aşısı önerisi

İSTANBUL, (DHA) - Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı alarma geçirdi. Henüz özellikleri bilinmeyen ve ‘gizemli virüs’ olarak adlandırılan koronavirüs zatürre benzeri bir hastalığa yol açıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, “Özellikle solunum sıkıntısı ve yüksek ateş ile belirti veren koronavirüse karşı zatürre ve grip aşısı yaptırmak hastalığın ek riskini azaltacaktır” dedi. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, “Virüsün pek çok özelliği bilinmiyor ve sadece yeni bir soğuk algınlığı virüsü olduğu biliniyor. SARS, MERS gibi aynı aileden olan diğer virüslerle benzerliği ve ne kadar insana yayıldığı konusunda henüz bir şey söylemek mümkün değil. Bu nedenle ‘gizemli’ olarak adlandırılıyor. Örneğin; SARS’ın ve gribin 1 metreden yakın yüz yüze temas halinde bulaşıcılığı biliniyor ve hastalığın önlenmesi açısından bu kriterler önemli. MERS virüsü için bu mesafe 2 metreden yakın yüz yüze temas olarak alınmıştır. Yani MERS daha uzak mesafeden de bulaşabiliyor” diye konuştu.

Koronavirüsün kaç metreden bulaştığının henüz bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Arman, “Cansız yüzeylere temas da bu anlamda önem taşımaktadır. Koronavirüs ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde tanımlandı. Vakaların bazılarında koronavirüsün hasta insanlarla temas sonrası geliştiği ve yüksek ateş, solunum yetmezliği gibi şikâyetlere sebep olduğu görüldü. Bu vakaların tamamının Wuhan şehrindeki bir deniz ürünü pazarı ile ilişkili olması, aynı zamanda deniz ürünü pazarındaki cansız yüzeylerde de bu virüsün saptanması, koronavirüsün kaynağı konusunda şüphe uyandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması da koronavirüsün muhtemelen hayvan kaynaklı bir virüs olduğu yönünde.” ifadelerini kullandı. SOLUNUM SIKINTISI YAPIYOR Koronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilek Arman, “Bunlar dışında halsizlik, iştahsızlık, ağrı gibi yakınmaların da yaşanabileceğini söylemek mümkün. Solunum sıkıntısı hastalığın belirlenmesinde çok önemli bir işaret, virüs hastada ağır bir pnömoni (zatürre) yapıyor. Bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 17 ölüm vakası bildirildi. Bu vakaların büyük bir çoğunluğu pek çok solunum virüsü ile gelişen tablolarda karşılaştığımız gibi altta yatan başka bir hastalıkları olan kişilerdir. Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar ve diyabetik hastalar risk grupları oluşturmaktadır” dedi.