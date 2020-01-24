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'Gizemli yanıklar' buz yaralanması çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a bacağından alınan deri ile doku nakli gerçekleştirildi.

'Gizemli yanıklar' buz yaralanması çıktı

Özlem YURTÇU KARABULUT/İSTANBUL, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a bacağından alınan deri ile doku nakli gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal madde yanığı olamayacağını belirterek, "Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz" dedi.
​10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Çocuklar, aileleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında çocukların vücudundan ve okul bahçesindeki kardan alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.
Hastanelerde tedaviye alınan çocuklardan 8'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Berat Sardoğan'a ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde bacağından alınan doku ile cilt nakli yapıldı. Greft ameliyatı ile Sardoğan'ın bacağından alınan sağlam doku, yara dokusunun üzerine nakledildi. Yarası bugün açıldı ve dokunun tuttuğu görüldü. Berat Sardoğan'ın birkaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi.
AFSÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na konuştu. Prof. Dr. Yıldırım, çocuklardan Mirzah Tunç Kösem'in (8) ise henüz pansuman ile izlendiğini, pansuman tedavisine yanıt alınamadığı taktirde, ona da küçük bir doku nakli gerekebileceğini söyledi.
'KESKİN SINIRLI YARALAR, KİMYASAL NEDENLİ OLAMAZ'
Prof. Dr. Yıldırım, çocuklarda oluşan yaraların kesinlikle herhangi bir kimyasal madde yanığı olamayacağını belirterek, radyoaktivite ya da kimyasal madde söylentilerinin asılsız olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldırım, "Yaraların bazılarının düz çizgi şeklinde keskin sınırlı olması dikkatimizi çekti. Düz çizgi şeklinde keskin sınırlı olan bir yara, kimyasal ya da alev sonucu oluşmuş olamaz. Kimyasal yaralar daha yuvarlak şekilde görülür. En büyük yarası olan 7 yaşındaki yavrumuz zaten buzun üzerine düştüğünü ifade etmiştir. Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz" dedi.
'ELLERİNDE NEDEN YARA YOK'
Yaralanmalarla ilgili sosyal medya ve bazı mecralarda üretilen gizemli senaryoların asılsız olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yıldırım, şu bilgileri verdi:
"Kimyasal yanık deniyor. Öyle bir şey olsa elleriyle tutmadılar mı bu karı? Ellerinde neden herhangi bir yanık, yara yok? Elleri de yanardı kesinlikle. Soğuk yanığı deseniz, uzun süre donmaya bağlı dokuda çürüme en uçlarda daha fazla olur. Bu hastalarda ayak ve parmak uçlarında herhangi bir problem yoktur. Hastalarımız bu karların ve buzların ayakkabıları içlerine girdiğini de ifade ediyorlar, kimyasal madde olsa idi ayak parmaklarında da yanıklar görürdük. Endişelenecek bir durum kesinlikle yok."
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da çocukların takip edildiğini ve gerek duyulması halinde plastik cerrahinin müdahale edeceğini açıkladı.

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