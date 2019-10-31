HABER

Gizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde 4 çocuk annesi Nezahat Demirbaş (55), 'sanayide kadın mı çalışır' sözlerine inat, gizlenerek girdiği eşi Hasan Demirbaş'a (59) ait atölyede 23 yıldır demire şekil veriyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde 4 çocuk annesi Nezahat Demirbaş (55), 'sanayide kadın mı çalışır' sözlerine inat, gizlenerek girdiği eşi Hasan Demirbaş'a (59) ait atölyede 23 yıldır demire şekil veriyor. Çalışmanın kadını erkeği olmadığını söyleyen Nezahat Demirbaş, "İlk 4 yıl iş yerine gizlenerek girerdim. Kadın sanayide çalışmaz derlerdi. Şimdi beni Nezahat Usta olarak çağırıyorlar. Kadın istedi mi, her işi yapar" dedi.

Hasan Demirbaş, Devrek Sanayi Sitesi’nde açtığı metal atölyesinde işleri arttı, ancak yeterli eleman bulamadı. Nezahat Demirbaş, 1996 yılında eşine yardım etmek için iş yerine gelmeye başladı. Ancak 'sanayide kadın mı çalışır' sözleri üzerine iş yerine akşam saatlerinde gizlenerek gitmeye başladı. Nezahat Demirbaş, 4 yıl boyunca gündüz çalışan işçilerin ardından akşam iş yerine gelip eşi Hasan Demirbaş ile mesai yaptı. Nezahat Demirbaş, bir süre sonra çalışma azmi ve disipliniyle sanayide adını duyurdu. Sanayinin diğer işçileri de Demirbaş'ı, ‘Nezahat usta’ diye çağırmaya başladı. 23 yıldır eşiyle atölyelerinde demirlere şekil vererek balkon ve kapı tasarımları yapan Nezahat Usta, hem çalıştı, hem de 4 kız çocuğunu okutarak büyüttü. Emekliliğine 2 yıl kaldığını anlatan Neazahat Demirbaş, şöyle konuştu:

“İlk 4 yıl iş yerine gizlenerek girerdim. Kadın sanayide çalışmaz derlerdi. Şimdi beni Nezahat usta olarak çağırıyorlar. Kadın istedi mi her işi yapar. Akşamları getiriyordu eşim beni. Seviyorum bu işi. Burada bir kadının olması biraz kınanıyordu. Akşam yemekten sonra geliyorduk, geceye kadar çalışıyorduk. Sabah da elemanlar geliyordu. Ben şimdi kendi aracımla gidip geliyorum. Esnaf şimdi beni tanıyor. Bana ‘Nezahat Usta’ ya da ‘patron’ diyorlar. Günüm burada geçiyor. Önce elemanlara çay yapıyorum. Sonra yapılacak işleri yapıyoruz. Birlikte aile gibiyiz. Ben daha çok demir üzerindeki süsleri büküyor, eğiyorum. Burada çalışmaktan mutluyum. İsteyince her şey başarılıyor. Yeter ki istensin.”

BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM

Hasan Demirbaş ise 1982 yılından beri bu işi yaptığını, eşiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti. Demirbaş, “İlk başta biraz yadırgandı, ama şimdi insanlar alıştı. Olması gereken de zaten bu. Burada birlikte demire şekiller veriyoruz. Sehpa ayakları veya kapılar yapıyoruz. Birlikte çalışmak güzel bir duygu" dedi.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Hastanedeki yangın tatbikatında kadına şiddet vurgusuHastanedeki yangın tatbikatında kadına şiddet vurgusu
Çanakkale’de 165 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 165 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Türkiye'den F-35 açıklaması

Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Görüntüleri ortaya çıktı! Hedefinde yaşlı erkekler var

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.