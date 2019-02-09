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Gizlenmek için Suriyeli gibi yaşayan FETÖ’cü polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 09:04 | Son Güncelleme

Adana’da yabancılara yönelik uygulama sırasında FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı, polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı.

Gizlenmek için Suriyeli gibi yaşayan FETÖ’cü polisten kaçamadı

Adana’da yabancılara yönelik uygulama sırasında FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı, polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı. Eski komiser yardımcısı FETÖ’cünün Kayseri’den geldiği Adana’da Suriyelilerin yaşadığı bölgede Suriyeli gibi görünerek saklandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan bir operasyonda komiser yardımcısı Soner O. gözaltına alındı. Soner O. terör örgütü üyesi olmak ve örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock’u kullanmak suçlarından yargılanmasına başlandı. Soner O. bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ayrıca meslekten de ihraç edildi. Hapis cezası kesinleşen Soner O.nun aranması çıktı. Ancak Soner O. Kayseri’den Adana’ya gelerek burada Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgede Suriyeli gibi yaşamaya başladı. Kendisine de Hünkar K. ismine bir sahte kimlik yaptıran Soner O. yakalanmayacağını düşündü. Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Soner O.’nun yaşadığı mahallede yabancılara yönelik uygulama başlattı. Bu uygulama sırasında polisler, yabancı uyruklu şahısların kimliklerin tek tek sorguladı. Bu arada polis Soner O.’yu da durdurarak kimlik sordu. Soner O., Hünkar K. adına düzenlenmiş sahte kimliği polise verdi. Polis kimliği kontrol ederken çok yeni olduğu için şüphelenip "bu kimlik sahte" deyince Soner O. kaçmaya başladı. Polis de Soner O.’nun arkasından koşarak kovaladı. Kısa süren kovalama sonrası Soner O. ara sokaklarda yakalandı. Daha sonra emniyete getirilen Soner O. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Gizlenmek için Suriyeli gibi yaşayan FETÖ’cü polisten kaçamadı

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