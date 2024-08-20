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Gizli belgede ortaya çıktı! Biden'dan ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmalara hazır olma emri

20.08.2024 23:59
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Başkanlık yarışından çekildikten ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz Mart ayında onayladığı 'nükleer çatışmalarla' ilgili gizli bir belge ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre, Biden ABD ordusuna, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanmaları talimatını verdi.

Gizli belgede ortaya çıktı! Biden'dan ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmalara hazır olma emri

ABD Başkanı Joe Biden, Mart ayında onaylanan gizli bir belgede ABD kuvvetlerine Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanmalarını emretti.

STRATEJİK PLANI ONAYLADI

New York Times'ın haberine göre, Biden Washington'un Çin'in nükleer cephaneliğini genişletme konusundaki caydırıcı stratejisini ilk kez yeniden yönlendiren oldukça gizli bir nükleer stratejik planı onayladı.

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Gazetenin haberine göre Beyaz Saray, Biden'ın "Nükleer İstihdam Rehberi" başlıklı revize edilmiş stratejiyi onayladığını ise duyurmadı. Biden'ın görevden ayrılmadan önce revizyona ilişkin gizli olmayan bir bildirimin Kongre'ye gönderilmesi bekleniyor. Stratejinin her dört yılda bir güncellendiği bildirildi. Beyaz Saray'ın ise rapora ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden ABD Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah
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