Gizli belgede ortaya çıktı! Biden'dan ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmalara hazır olma emri

ABD Başkanı Joe Biden, Mart ayında onaylanan gizli bir belgede ABD kuvvetlerine Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanmalarını emretti.

STRATEJİK PLANI ONAYLADI

New York Times'ın haberine göre, Biden Washington'un Çin'in nükleer cephaneliğini genişletme konusundaki caydırıcı stratejisini ilk kez yeniden yönlendiren oldukça gizli bir nükleer stratejik planı onayladı.

Gazetenin haberine göre Beyaz Saray, Biden'ın "Nükleer İstihdam Rehberi" başlıklı revize edilmiş stratejiyi onayladığını ise duyurmadı. Biden'ın görevden ayrılmadan önce revizyona ilişkin gizli olmayan bir bildirimin Kongre'ye gönderilmesi bekleniyor. Stratejinin her dört yılda bir güncellendiği bildirildi. Beyaz Saray'ın ise rapora ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır