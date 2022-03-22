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Son dakika: Gizli bilgileri askeri birim açıkladı! Sonuçları çok ağır olabilir, her yerde var...

22.03.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Ukrayna teknik askeri birimi 21 Mart Pazartesi günü yeni veriler açıkladı. Coğrafi bilgi yazılımları yardımıyla yaptıkları araştırma sonucunda Ukrayna’da geniş bir alanının patlayıcı cihazlarla dolu olduğu tespit edildi.

Son dakika: Gizli bilgileri askeri birim açıkladı! Sonuçları çok ağır olabilir, her yerde var...

Son dakika: Ukrayna teknik askeri birimi, Pazartesi günü özel bir yazılım yardımıyla yaptıkları araştırmanın verilerini açıkladı. Ulaştıkları sonuçlar şoke etti. Ülkenin geniş bir alanına patlayıcı cihazların yayılmış olduğunu fark eden birim, araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Ülkenin İstihbaratçılar Derneği, 21 Mart’ta, Ukrayna'nın en az 82.525 kilometrekarelik arazisinin patlayıcı cihazlar içerdiğinden şüphelenildiğini ifade etti.

Facebook gönderisinde, bu arazilerin artık "tehlikeli bölgeler" olarak görüldüğü belirtildi. 24 Şubat'taki Rus işgalinden önce arazinin ne kadarının patlayıcı cihaz içerdiğinden bahsedilmedi.

ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Dernek, bilgilerin Ukraynalı mayın faaliyet operatörü Demining Solutions ile birlikte coğrafi bilgi yazılımı kullanılarak hesaplandığını söyledi. Bu hesaplamaların başlangıç olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Modern savaşta, teknik askeri birim havaalanları, ikmal yolları ve yakıt depoları gibi büyük destek tesisleri inşa eder ve mayınların ve patlamamış bombaların etkisiz hale getirilmesi gibi görevleri üstlenirler.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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