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  4. Gizli bölmede kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 24 bin lira ceza kesildi

Gizli bölmede kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 24 bin lira ceza kesildi

20.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale il merkezine bağlı Ahılı köyünde bir kıraathaneye yapılan jandarma operasyonunda gizli bölmede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Kırıkkale il merkezine bağlı Ahılı köyünde bir kıraathaneye yapılan jandarma operasyonunda gizli bölmede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara 24 bin lira para cezası uygulanırken kıraathane mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre; Kırıkklae İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezine bağlı Ahılı köyünde bir kıraathanede kumar oynandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, 19 Mart gecesi kısıtlamanın başlamasından 1 saat sonra 22.00 sularında belirlenen noktaya operasyon düzenledi. H.Ş. isimli şahsın işlettiği bilgisine ulaşılan kıraathanenin gizli bir bölümünde Covid-19 pandemi tedbirlerine uyulmayarak kumar oynatıldığını tespit edildi. Yapılan incelemelerde kıraathanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük olduğu, içeride hiç kimsenin olmadığı izleniminin oluşturulduğu jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Dışarıdan dikkatli bakıldığında kıraathanenin içinde farklı bir bölmenin olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu bölme açılarak ve içeride 2 farklı masa etrafında toplanmış vaziyette 7 şahıs suçüstü yakalandı.
Kumar oynayan tüm şahıslar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında toplamda 24 bin 283 lira idari para cezası uygulanırken, kıraathane mühürlendi.

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