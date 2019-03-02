Gizli bölmede yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni gelişme

27 Şubat'ta İstanbul’da düzenlenen operasyonla DHKP-C terör örgütü üyesi 6 kişi Okmeydanı’nda bir binaya özel olarak yapılan sığınakta ele geçirilmişti.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C terör örgütünün Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil, ikisi gri listeden aranan 8 teröristin İstanbul’da yakalandığını açıklamış, “Uzun zamanlardan beri bu DHKP-C terör örgütünün kırsal yapılanmasını Türkiye’de tamamen çökerttik. Yani kırsal yapılanmalarında bir tek kişi kalmış değil. Bu sabah (dün) saat 03.00’e karşı DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere 1 yeşil listeden, 2 gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANMIŞTI

Öte yandan Anadolu Ajansı da operasyonun görüntülerini servis etmişti.



