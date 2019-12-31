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  4. Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 08:22 | Son Güncelleme

Konya’da gizli buzlanma nedeniyle 2 tır kayarak refüje çıktı.

Konya’da gizli buzlanma nedeniyle 2 tır kayarak refüje çıktı. Kazada bir tır şoförü yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Kamil G. (39) idaresindeki 43 DU 420 plakalı tır, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak refüje çıktı. Tır, refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Bu sırada kaza yapan aracın arkasında seyreden Mehmet K. yönetimindeki 10 GA 699 plakalı tır da sürücüsü kazayı fark edince direksiyonu çevirmesiyle kayarak refüje çıktı. Sürücü Mehmet K., "Şehir içinden doğru geliyordum. Önümde arabalar kaymaya başladı. Kayan arabalara vurmayayım diye mecburen buraya çıktım" dedi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif şekilde yaralanan tır sürücülerinden Kamil G. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan tırların yolu kapatmaları üzerine yol polis ekipleri tarafından çift yönlü olarak ulaşıma kapatılarak kurtarma ve yolda tuzlama çalışması yapıldı. Refüjdeki tırlar çekici marifetiyle kurtarılarak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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