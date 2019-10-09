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Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

YALOVA'da fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K., (40) kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurken görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K., (40) kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurken görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. İlk sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsmail K.'nin dükkanının tabelası sökülürken, camları gazete kağıtları ile kaplandı. İsmail K.'den şikayetçi olan stüdyo çalışanları ve mağdurlar, savcılığa itirazda bulunacaklarını belirtti.

Fatih Caddesi’nde faaliyet gösteren fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail K., iddiaya göre, çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera düzeneği yerleştirdi. Bu durumu tesadüfen fark eden fotoğraf stüdyosunda çalışan işçiler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine İsmail K.'yi evinde gözaltına aldı. Fotoğraf stüdyosuna da gelen ekipler, buradaki dijital materyallere el koydu. Şüpheli İsmail K., ifadesinde dükkanında gizli kamera olduğunu, kayıt yaptığını ancak özellikle kadın çalışanların çıplak görüntülerini çekmeyi amaçlamadığını söyledi. Şüpheli İsmail K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AKSİYON KAMERA İLE GİZLİ ÇEKİM YAPIYOR'

Fotoğraf stüdyosu çalışanı Cem Özyurt, olayın meydana geldiği iş yeri önünde açıklamada bulunarak durumu nasıl fark ettiklerini anlattı. Özyurt, "Aksiyon kamera ile gizli çekimler yapıyor. Kızlar soyunmaya girdiğinde başlatıyor. Biz bunu fark ettik. Polisler gece aldı. Mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Biz bunu anlamış değiliz. Dün geceden beri halkın tepkisi var. Bu adamın cezasını bulmasını istiyoruz. Halkın vicdanında zaten mahkum. Ama biz onun tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

'SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNACAĞIZ'

Mağdurlardan Hilal Ö. ise "Biz Yalova Üniversitesi’nde İletişim Sanatları Bölümü’nde okuyoruz ve kendimizi geliştirmek için fotoğraf stüdyosunda çalışıyoruz. Part-time geliyorduk. Hafta sonları geliyorduk. Düğünlerde çekimlere gidiyorduk. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Biz çocuğunu, ailesini tanıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle beklemiyorduk. Bizim videolarımızın bu şekilde çekilmesi etik değil. Benim mahremim ve özel hayatım. Kötü bir tepki vermek istemedik. Biz böyle insanların dışarıda serbest gezmesini istemiyoruz, tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Savcılığa itirazda bulunacağız. Dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyoruz" dedi.

TABELA SÖKÜLDÜ, CAMLAR GAZETEYLE KAPLANDI

Öte yandan Yalova'nın en işlek caddesinde bulunan fotoğraf stüdyosunun tabelası, serbest bırakılan İsmail K.'nin yakınları tarafından söküldü. Ayrıca dükkanın camlarına gazete kağıtları yapıştırılırken, kapısı ise kilitlendi. İsmail K.'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

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