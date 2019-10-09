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Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti.

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İsmail K. hakkında yakalama kararı verdi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan İsmail K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

FOTOĞRAFLI

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)

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