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Gizli Facebook hesabı yüzünden dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 07:26 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Umut D. isimli asker, okul aile birliğinde çalışan nişanlısı Hümeyra K.’yı bıçakla tehdit ederek rehin aldı. Yapılan müzakere sonucu Umut D. ikna edilirken, olayın sebebinin kıskançlık krizi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ni harakete geçiren olay, Pendik’te bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bayburt’ta er olarak vatani görevini yapan Umut D. ile Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde memur olarak çalışan Hümeyra K. bir süre önce nişanlandı.

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İddialara göre, Hümeyra K. farklı bir isimle facebook hesabını açtığını fark eden Umut D. kıskançlık krizine girdi. Umut D. saat 13.30 sıralarında birliğinden kaçtığını söyleyerek nişanlısı Hümeyra K.’nın çalıştığı okula geldi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Umut D., nişanlısı Hümeyra K.’yı boğazını sıktıktan sonra bıçakla tehdit ederek rehin aldı.

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Genç kadının Umut D. tarafından tuvalete kilitlendiği öne sürülürken, ihbar üzerine emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri okula gitti. Sürdürülen müzakere sonucu Umut D. ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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pendik rehin lise

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