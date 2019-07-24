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Gizli fotoğrafa 2 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Şişli’de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken sanık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Fotoğrafının çekildiğini uyanınca öğrendiŞişli’de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlayan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.’nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi.

Şişli’de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken sanık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğrafının çekildiğini uyanınca öğrendi
Şişli’de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlayan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.’nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi. Otobüse gelen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede Suriyeli M.O.’nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının fotoğrafları bulundu.

6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Olayın ardından yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen sanık hakkında savcılık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık M.O. ifadesinde, fotoğrafların yanlışlıkla çekildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

Ceza ertelenmedi
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanık M.O., ‘Özel hayatın gizliliği ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dava süresince pişmanlık yaşamadığı gerekçesiyle cezası ertelenmedi.

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