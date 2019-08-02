HABER

Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

ADANA'da polis ekipleri, gizli geçitle ulaşılan sazlık alanda yetiştirilen Hint kenevirlerinin yerini drone ile tespit etti.

Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, gizli geçitle ulaşılan sazlık alanda yetiştirilen Hint kenevirlerinin yerini drone ile tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, kenevirlerin yetiştirildiği yere sazlık alan içerisinden gizli geçitle gidildiğini saptadı. Ayrıca bölgenin çamur ve patikalardan oluştuğunu gören polisler, drone kullandı. Kameralı drone'nun havalanmasıyla polisler sazlıkların içine girdi. Patika ve gizli geçite giren polisler Hint kenevirlerinin ekili olduğu yere ulaştı. Uyuşturucunun sahibi olduğu idida edilen ve sazlık alanda gizlenen Z.K. (53) ve H.H. (60) gözaltına alındı. Boyları 2 metreye kadar ulaşan 2 bin 283 kök Hint keneviride söküldü. Emniyete sorguları tamamlanan şüphelilerden Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.H. (60) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulunduGizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulunduGizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulunduGizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Yol verme kavgasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybettiYol verme kavgasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.