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  4. Gizli gizli içine girip sigara içtiler... Lise öğrencilerinin dikkatsizliği alev alev yanmasına sebep oldu!

Gizli gizli içine girip sigara içtiler... Lise öğrencilerinin dikkatsizliği alev alev yanmasına sebep oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 17:47
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Samsun’da 3 lise öğrencisinin içine girip sigara içtiği dekor lokomotif yandı. Yangın kontrol altına alınırken, KGYS kameralarından tespit edilip yakalanan 3 öğrenci ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Gizli gizli içine girip sigara içtiler... Lise öğrencilerinin dikkatsizliği alev alev yanmasına sebep oldu!

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi E.G. (17) ile 11’inci sınıf öğrencileri S.T. (17) ve S.Y. (17) sigara içmek için, parktaki dekor amaçlı lokomotife girdi.

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SÖNDÜRMEDEN ATTIKLARI SİGARA ALEVE DÖNÜŞTÜ

Öğrenciler, içtikleri sigarayı söndürmeden lokomotifin içine atıp bölgeden ayrıldı. Lokomotif, bir süre sonra alev alınca çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

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YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyip, lokomotiften çıkan 3 liseliyi tespit etti. Öğrenciler, bölgeye yakın bir sokakta yakalanıp, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Samsun tren lise
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