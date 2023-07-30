HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gizli görüntüler sızmış, 'Görevimiz Tehlike' çekimleri iptal edilmişti! İşte herkesin merak ettiği o kişi

Gizli görüntüler sızmış, 'Görevimiz Tehlike' çekimleri iptal edilmişti! İşte herkesin merak ettiği o kişi

30.07.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak için İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti. Tom Cruise'un Kapalıçarşı'yı gezerken gizli görüntülerinin basına sızması sonucunda filmin İstanbul'daki çekimleri iptal edilmişti. Sosyal medyada gündem olan olayda görüntüleri sızdıran kişinin kimliği belirlendi. Görüntülerin, yabancılara halı satan esnaf H.E.'nin dükkanındaki kameradan sızdırıldığı öğrenildi.

Gizli görüntüler sızmış, 'Görevimiz Tehlike' çekimleri iptal edilmişti! İşte herkesin merak ettiği o kişi

Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRAN KİŞİ BELLİ OLDU

Gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf H.E.'nin dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

4

ESNAF ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı H.E.'ye ateş püskürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esnafın bu sorumsuz davranışı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman da "Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Ama bazen yapılan küçük hatalar büyük zararlara sebep olabiliyor" şeklinde yorum yaptı. Sosyal medyada bazı takipçiler de 'Ne güzel, ülkenin reklamı yapılacaktı, o şans da gitti' şeklinde tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varYolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kahvaltıda bu besinler kan şekerini yükseltiyor, yorgun hissettiriyor!Kahvaltıda bu besinler kan şekerini yükseltiyor, yorgun hissettiriyor!
Aynı dakikalarda minibüste ve evde yangın çıktı! Dehşete düşüren iddiaAynı dakikalarda minibüste ve evde yangın çıktı! Dehşete düşüren iddia
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tom Cruise

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.