Gizli hastalık akalazyaya dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Reflü rahatsızlığınız geçmiyor, kullandığınız ilaçlar fayda etmiyorsa dikkat edin. Çünkü bu 'gizli hastalık' olarak anılan akalazya hastalığının işaretçisi olabilir.

AKALAZYA HASTALIĞI NEDİR?



Akalazya hastalığı, 3 yaşında da, 5 yaşında da, 90 yaşında da gözlenebiliyor.

Akalazya hastalığı yemek borusundaki hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Akalazyanın kelime anlamı gevşeme güçlüğüdür. Yutma ile meydana gelen kasılma dalgası lokmayı yemek borusundan mideye doğru iletir. Bu sırada yutmayla birlikte alt sfinkterde (büzgen kas) gevşeme meydana gelir ve lokmanın mideye geçişi sağlanır.

Alt sfinkter olarak adlandırılan bölge dinlenme halinde devamlı olarak kasılı durumdadır. Alt sfinkerın dinlenme halinde dahi devamlı olarak gevşemesi reflüye neden olurken; yutma sırasında gevşememesi ise akalazyaya neden olmaktadır. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda yemek borusu kanseri riskinde artış görülür.

AKALAZYA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?



Akalazyaya yavaş ilerlemesinin yanı sıra çok sık rastlanmayan bir hastalık olması nedeniyle çoğunlukla tanı koymakta geç kalınmaktadır. Hastalığın başlıca belirtisi yutma güçlüğüdür. Hastaların yaklaşık yüzde 90’ında yutma güçlüğüne rastlanılırken bu durum hastalığın ilerlemesiyle birlikte kronikleşebilir.