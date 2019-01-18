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Gizli hastalık akalazyaya dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 18.01.2019 08:07 | Son Güncelleme

Reflünüz geçmiyorsa ve tekrar ediyorsa dikkat edin. 'Gizli hastalık' olarak adlandırılan akalazya 5 yaşında da görülüyor, 90 yaşında da. İşte akalazya hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Reflü rahatsızlığınız geçmiyor, kullandığınız ilaçlar fayda etmiyorsa dikkat edin. Çünkü bu 'gizli hastalık' olarak anılan akalazya hastalığının işaretçisi olabilir.

AKALAZYA HASTALIĞI NEDİR?

Akalazya hastalığı, 3 yaşında da, 5 yaşında da, 90 yaşında da gözlenebiliyor.

Akalazya hastalığı yemek borusundaki hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Akalazyanın kelime anlamı gevşeme güçlüğüdür. Yutma ile meydana gelen kasılma dalgası lokmayı yemek borusundan mideye doğru iletir. Bu sırada yutmayla birlikte alt sfinkterde (büzgen kas) gevşeme meydana gelir ve lokmanın mideye geçişi sağlanır.

Alt sfinkter olarak adlandırılan bölge dinlenme halinde devamlı olarak kasılı durumdadır. Alt sfinkerın dinlenme halinde dahi devamlı olarak gevşemesi reflüye neden olurken; yutma sırasında gevşememesi ise akalazyaya neden olmaktadır. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda yemek borusu kanseri riskinde artış görülür.

AKALAZYA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Akalazyaya yavaş ilerlemesinin yanı sıra çok sık rastlanmayan bir hastalık olması nedeniyle çoğunlukla tanı koymakta geç kalınmaktadır. Hastalığın başlıca belirtisi yutma güçlüğüdür. Hastaların yaklaşık yüzde 90’ında yutma güçlüğüne rastlanılırken bu durum hastalığın ilerlemesiyle birlikte kronikleşebilir.

Yutma zorluğunun yanı sıra hastaların büyük çoğunluğunda tüketilen besinlerin ağza geri gelmesi söz konusudur. Akalazya hastalarında sık görülen belirtilerden bir diğeri ise kilo kaybıdır. İştahsızlık nedeniyle hastada ciddi oranda bir kilo kaybı söz konusu olur. Bu durum hastaların yüzde 60’ında görülür.

Akalazyanın Başlıca Belirtileri

Ağza yemek artığı ve acı su gelmesi
Göğüste yanma hissi
Göğüste ağrı
Zayıflama
Mide bulantısı ve kusma
Boğazda dolgunluk hissi
Yutma güçlüğü
Öksürük

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Akalazya hastalığının tedavisinin uygulanma şeklinde ayırıcı unsur hastalığın derecesi ve şiddetidir. Hafif seyreden akalazya vakalarında öncelikle medikal tedavi uygulanmaktadır.

Uygulanan ilaç tedavisi ile yemek borusunun alt kısmında yer alan kasların kasılmalarının kontrol altına alınmasıyla birlikte gevşemeleri sağlanır. Tedavinin olumlu sonuçlanması için ilaçların reçeteye uygun olarak aç alınması gerekmektedir. Akalazya tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem ise endeskopi sırasında yemek borusunun alt kısmına ilaç verilmesidir.

Akalazya tedavisinde uygulanan tedavilerin birçoğu endeskopi yardımıyla yapılmaktadır. Endeskopi yardımıyla uygulanan tedavilerden bir diğeri ise yemek borusunun alt kısmının genişletilmesidir.

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