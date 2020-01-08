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  4. Gizli kabus! Vajen sarkması ve rahim sarkması hakkında bilmeniz gerekenler

Gizli kabus! Vajen sarkması ve rahim sarkması hakkında bilmeniz gerekenler

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Kadınların gizli kabusu olarak bilinen vajen ve rahim sarkması çeşitli belirtilerle ortaya çıkıyor. Vajen ve rahim sarkması cinsel ilişkide haz kaybı, cinsel ilişki esnasında vajenden hava sesi gelmesi, öksürürken idrar kaçırma gibi bulgularla ortaya çıkıyor. Peki kadınların utandığı için doktora gidemediği vajen ve rahim sarkması hakkında başka neler bilmeniz gerekiyor?

Gizli kabus! Vajen sarkması ve rahim sarkması hakkında bilmeniz gerekenler

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajina 8-10 cm uzunluğunda esnek bir organdır. Vajina genişlik açısından kişisel farklılık gösterir. Ancak vajen doğum yapmamış bir kadında genellikle iki parmağın sıkıca girişine müsaittir. Bazı kadınlarda vajen yapısal olarak geniş olurken , İlerleyen yaşla beraber, gebelikler ve özellikle de normal doğumlara bağlı olarak vajende sarkmalar , esneme ve genişlemeler meydana gelebilir. Bunun yanında kronik barsak hastalıkları (kronik kabızlık, ülseratif kolit gibi) , astım, KOAH gibi kronik öksürüğe neden olan akciğer hastalıkları da rahim ve vajen sarkmalarına neden olabilir” diyerek vajen ve rahim sarkması hakkında bilgiler verdi.

Vajenin ön duvarında mesanenin vajene doğru sarkmasına sistosel adı verildiğini anlatan Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajenin arka üst duvar sarkmalarına enterosel, arka alt duvar sarkmalarına rektosel denir. Vajen ve rahim sarkmalarının 3 derecesi vardır. Sarkma derecesine ve tipine göre tedavi değişir” diye konuştu.

VAJEN VE RAHİM SARKMASI HANGİ ŞİKAYETLERE NEDEN OLUR?

Erkek ve kadında cinsel ilişkide haz kaybı olur.
Cinsel ilişki esnasında vajenden hava sesi gelir. Kadın oturup kalkarken vajenden gaz çıkardığını söyler. Büyük tuvaletini yaparken perine dediğimiz vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı duyar.
Stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürürken hapşırırken idrar kaçırma şikayeti olur. 3. derece dediğimiz sarkma ve genişlemelerde sanki bir şey çıkacakmış gibi , bir kitlenin üzerine oturuyormuş gibi hissettiğini söyler.

Her ne kadar günlük konuşma dilinde vajen ve rahim sarkması aynıymış gibi konuşulsa da farklı şeylerdir. Rahim sarkması, rahmin bizzat kendisi vajen girişine kadar hatta vajen dışına doğru sarkmasıdır. Rahim ve vajen sarkması çoğunlukla birlikte görülürler.

VAJEN VE RAHİM SARKMASI AMELİYATLARINA KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Op. Dr. Esra Demir Yüzer, vajen ve rahim sarkması ameliyatlarına karar verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise, “Vajen sarkmasının tipi ,derecesi tam olarak belirlenmelidir. Ameliyatta vajen bütün olarak onarılmalı. Vajen girişinden 3-4 cm. sine kadar muayenehane şartlarında yapılan ameliyatlar asla yeterli ve yüz güldürücü ameliyatlar değildir. Ameliyatın kalıcılığı için vajen sarkmasına neden olan kas yırtıklarının onarımlarının yanında mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalı. Asma ameliyatları yapılmadığında 1-2 sene gibi çok kısa sürede vajen genişlemesi tekrarlayacaktır. Ameliyatta kullanılan materyaller kalıcı ve sağlam olmasını sağlayacak nitelikte olmalı. Vajen ve rahim sarkması ameliyatları mutlaka hastane şartlarında yapılmalıdır. Rahim sarkması ile birlikte rahim boynu uzamasının olup olmadığına kesin tanı konmalı. Bazen rahim boynu uzaması rahim sarkması gibi görünebilir. Kalıcı tedavi için mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalıdır. Kadının ameliyat sonrası estetik olarak da kendini beğenmesi ve buna bağlı olarak psikolojik olarak iyi hissetmesi için doğum dikişi izleri de mümkün olduğunca düzeltilmelidir.

Dış genital estetiği bozan küçük dudaklarda sarkma asimetri varsa labioplasti dediğimiz ameliyat da vajen ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabilir. İleri derece sarkmalarda rahim ağzı ve vajen sarkan kısmı vajen dışına doğru çıkar . Bu bölgedeki doku dış travmalara korunaklı olmadığından iç çamaşırına değen vajen ve rahim ağzında ülser dediğimiz yaralar oluşur. Ülserlerin tedavisi yapılmadan ameliyat yapılamaz. Vajen ve rahim sarkmalarının tedavisi ileri yaşlara bırakılırsa ileri yaşla ortaya çıkan yüksek tansiyon, diabet gibi sistemik hastalıklar nedeniyle anestezi ve dahiliye doktorlarının onay vermemesi nedeniyle ameliyat edilemeyebilir. Bu durumda peser dediğimiz plastik halkalar kullanılarak rahim vajen içine doğru ittirilmeye çalışılır ki peser kullanımı ,günlük temizliği kadın için oldukça zor olabilir. Evlilikte cinsellik çiftlerin mutluluğu için önemlidir. Eğer vajen ve rahim sarkmaları düzeltilip vajen kalıcı olarak daraltılamazsa evliliklerde de sorunlar yaşanacaktır” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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