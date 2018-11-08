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Gizli kamera hırsızlığı çözdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hırsızlıktan dertli ev sahibinin evine yerleştirdiği gizli kamera, hırsızlık zanlısının eski kiracı N.B.

Mehmet ALTINTAŞ GEDİZ (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hırsızlıktan dertli ev sahibinin evine yerleştirdiği gizli kamera, hırsızlık zanlısının eski kiracı N.B. (36) isimli kadın olduğunu ortaya koydu. Ev sahibinin, evinde yakalayarak polise teslim ettiği N.B.'nin dışında, hırsızlığa azmettirdiği öne sürülen 1 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sadece N.B. tutuklandı. Özyurt Mahallesi'nde 2 katlı evi bulunan N.G. (74), bir süredir evinden 65 bin lira tutarında ziynet eşyası ve parasının kaybolması üzerine, evine gizli kamera yerleştirdi. N.G., evinin içini, kurduğu sistemle, dışarıdan izlemeye başladı. Dün (çarşamba) evine eski kiracısı N.B.'nin girdiğini ve etrafı karıştırdığını gören N.G., hızlıca geldi. Bu sırada polise de haber verdi. Yaşlı adam, evinden hırsızlık yaparken yakaladığı N.B.'yi, gelen polis ekibine teslim etti. Olayla ilgili hırsızlığı azmettirdiği gerekçesiyle M.K. adlı bir şüpheli Uşak'ta gözaltına alındı. M.K., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, N.B. ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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