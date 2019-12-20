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Gizli kamera satıcılarına operasyon 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye gizli kamera, araç takip sistemi ve ses kayıt cihazları getiren şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye gizli kamera, araç takip sistemi ve ses kayıt cihazları getiren şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saat, oyuncak, duvar tablosu ve araba anahtarı gibi birçok türde 600'e yakın gizli kamera çeşidi ele geçirildi. Gizli kameraların günübirlik evler ve masaj salonlarında şantaj amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı günübirlik evler ve masaj salonlarında gizli kameraların şantaj ve kumpas amaçlı kullandıklarını öğrendi. Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gizli kameraların piyasaya el altından satıldığı yönünde bilgi alan Kaçakçılık polisleri çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri şüphelilerin yakalanması için özel bir tim kurdu. Çalışmalarını başlatan Sanal Devriye Timi, internet siteleri üzerinden bu gizli kamera cihazlarını satan kişileri tespit edebilmek için sahte bir dedektiflik şirketinin adını kullanarak satıcılarla görüştü. Telefon ile görüşme anları ise polis kamerasına kaydedildi. Kendilerini alıcı olarak tanıtan kaçakçılık polisleri, satıcılarla görüşmelerinde toplu alımlar yapacaklarını söyleyerek satıcıları dedektiflik şirketi olduklarına inandırdı. Emniyet ekipleri, telefon görüşmelerinden sonra gizli kamera örneklerini gelip görmek istediklerini satıcılara iletti. Bazı satıcılar bunu kabul etmezken bazı satıcılar ise kabul ederek örnekleri alıcı rolündeki polislere gösterdi. Gizli kamera satıcıları ile hem telefonda hem de yüz yüze görüşen ekipler, gizli kameraların saklandığı depoları ve satıcıları tespit etti.

Yapılan belirlemelerden sonra kaçakçılık polisleri Fatih, Bahçelievler ve Kartal'daki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, kol saati, otomobil anahtarı, oyuncak, gözlük, duvar saati, duvar tablosu, çakmak, düğme, oda spreyi ve flash disk görünümlü 558 gizli kamera ele geçirildi. Bunun yanında araç takip sistemleri ve kredi kartı şeklinde ses kayıt cihazları da bulundu. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda E.K., Ç.Z. , M.Z., S.Y. ve H.G. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şantaj, kumpas ve gizli takip amaçlı kullanılan bu cihazları yurtdışından kaçak yollarla getirerek Türkiye'de yüksek fiyatlara sattıkları belirlenirken bu ürünleri internet üzerinden birçok kişiye sattıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR KAMERADA
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, satıcılar ile alıcı rolünde konuşan kaçakçılık polisinin kendisini bir dedektiflik bürosundan arıyormuş gibi tanıtması ve satıcıdan ürünleri görmek için adres istemesinin üzerine satıcının telefonu polisin yüzüne kapatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise operasyon yapan polis ekiplerinin bir depoya girdikleri ve deponun içerisinde masa üstü saat,kol saati, duvar saati, flash disk, duvar tablosu ve gözlük görünümlü gizli kameralar buldukları, kredi kart şeklinde ses kayıt cihazı buldukları ve araç gprs takip cihazı buldukları görülüyor.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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