Gizli kameralı, bombalı hamilelik şantajı yapan fuhuş çetesine baskın: 31 gözaltı

Bingöl polisinin 5 ay süren çalışmasında gizli kameralarla çekim yaparak ilişki sonrası hamilelik şantajıyla yüklü miktarda para koparan fuhuş çetesine operasyon gerçekleştirildi. Polisin ’Son Çekim Operasyonu’ ismini verdiği çalışmada örgüt liderleri ile birlikte gözaltına alınan 31 şüpheliden 2 adet el bombası, biri kitap arasında 2’si gizli 8 kamera ve 11 adet silahla birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp ve Ahlak Büro Amirlikleri tarafından şantaj yaptığı belirlenen fuhuş çetesine yönelik çalışma yapıldı. Bingöl polisinin yaptığı çalışmada çetenin para karşılığı fuhuş yaptırdığı, ayrıca evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonlarıyla bir çok kişinin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı. Şüphelilerin çekilen görüntülerle ilişki sonrası hamilelik şantajı yaparak yüklü miktarda para istediği de öğrenildi. 5 ay süren çalışma sonrasında örgüt liderleri G.B. ve F.K. ile birlikte 31 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin isimlerini tek tek belirleyen polis Bingöl merkez, Solhan ilçesi ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 örgüt lideri ile birlikte 31 şüpheli de gözaltına alındı.