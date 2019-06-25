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Gizli kameralı, bombalı hamilelik şantajı yapan fuhuş çetesine baskın: 31 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bingöl polisinin 5 ay süren çalışmasında gizli kameralarla çekim yaparak ilişki sonrası hamilelik şantajıyla yüklü miktarda para koparan fuhuş çetesine operasyon gerçekleştirildi.

Bingöl polisinin 5 ay süren çalışmasında gizli kameralarla çekim yaparak ilişki sonrası hamilelik şantajıyla yüklü miktarda para koparan fuhuş çetesine operasyon gerçekleştirildi. Polisin ’Son Çekim Operasyonu’ ismini verdiği çalışmada örgüt liderleri ile birlikte gözaltına alınan 31 şüpheliden 2 adet el bombası, biri kitap arasında 2’si gizli 8 kamera ve 11 adet silahla birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp ve Ahlak Büro Amirlikleri tarafından şantaj yaptığı belirlenen fuhuş çetesine yönelik çalışma yapıldı. Bingöl polisinin yaptığı çalışmada çetenin para karşılığı fuhuş yaptırdığı, ayrıca evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonlarıyla bir çok kişinin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı. Şüphelilerin çekilen görüntülerle ilişki sonrası hamilelik şantajı yaparak yüklü miktarda para istediği de öğrenildi. 5 ay süren çalışma sonrasında örgüt liderleri G.B. ve F.K. ile birlikte 31 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerin isimlerini tek tek belirleyen polis Bingöl merkez, Solhan ilçesi ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 örgüt lideri ile birlikte 31 şüpheli de gözaltına alındı.

El bombaları ve gizli kameralar ele geçirildi
Örgütün kullandığı adreslerin de bulunduğu 5 iş yeri ile 29 evde arama yapan polis, 2 adet el bombası,3 adet ruhsatlı, 3 adet ruhsatsız toplam 6 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı 2 adet ruhsatsız 3 adet tabanca,561 adet silahlara ait mermi, 4 adet bıçak, 1 adet kitap içerisine oyulmuş vaziyette gizli kamera düzeneği,1 adet gizli kameralı saat,1 adet hassas terazi,1 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde,2 adet doğum kontrol hapı,1 adet idrar örneği olduğu değerlendirilen sıvı madde ,6 adet kamera, 2 adet fotoğraf makinesi,2 adet peruk, 16 adet dizüstü bilgisayar, 74 adet cep telefonu, 13 adet tablet bilgisayar,2 adet masaüstü bilgisayar,2 adet altın sikke,4 adet altın yüzük,1 adet altın zincir bileklik, 11 adet tam altın, 2 adet altın bilezik,1 adet altın kolye,2 adet kol saati ve 18 bin 330 TL nakit para ele geçirdi.
Polisin "Son Çekim Operasyonu" ismini verdiği çalışmada, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Yardım Etmek, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Nitelikli Yağma, Şantaj, Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak, Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek, Nitelikli Olarak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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