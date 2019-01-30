"Gizli kapaklı iş yapanlar, 31 Mart'ta gerekli cezayı milletten yiyecek"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim öncesinde şeffaf olmayan birtakım ittifak görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Kamera önünde değil, kapalı kapılar ardındaki bu görüşmelerin herhalde meyvesini şu anda Millet İttifakı beraber, CHP, İYİ Parti, HDP birlikte yemeye başladılar ama bu durum, bu şekilde gizli kapaklı, arkadan dolaşarak yapılan ittifak, seçimlerde bir meyve yemeye imkan verecek mi onu o gün göreceğiz." dedi. Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeffaf, açık ittifak görüşmelerinin yanında bazı siyasi partiler arasında şeffaf olmayan birtakım ittifak görüşmelerinin de olduğunu uzun zamandır ifade ettiklerine dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Ahmet Türk'ün bir otel odasında bir araya geldiklerinin ortaya çıktığına değinen Dağ, "Kamera önünde değil, kapalı kapılar ardındaki bu görüşmelerin herhalde meyvesini şu anda Millet İttifakı beraber, CHP, İYİ Parti, HDP birlikte yemeye başladılar ama bu durum, bu şekilde gizli kapaklı, arkadan dolaşarak yapılan ittifak, seçimlerde bir meyve yemeye imkan verecek mi onu o gün göreceğiz. Benim şahsi kanaatim bu tamamen milletimizin cezalandıracağı bir hareket olacaktır. Bugüne kadar millet bunu hep yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Dağ, milletin gizli kapaklı birtakım işlemler yapanlara daha sonra cezasını verdiğini vurgulayarak, "Tarihimizde Güneş Motel olayları gibi olaylar vardır. O gün kısa vadede kazanır gibi görünenler, şu anda öyle de bir şey yok, daha sonrasında milletten tokadı yemişlerdir. 31 Mart'ta, bu tarzda gizli kapaklı iş yapanlar o gün gerekli cezayı milletten yiyecekler." diye konuştu. -"CHP'yi HDP'lileştirme noktasında adımlar atıyorlar" Hamza Dağ, İYİ Partili bir seçmenin HDP destekli ittifak adayına oy vereceğini düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti: "İYİ Partili biri, MHP'den İYİ Partiye geçmiş veya CHP'den milliyetçi duygularla İYİ Partiye geçmiş biri hatta CHP'nin kahir ekseriyeti, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir partinin bulunmuş olduğu bir ittifaktan ve HDP'nin bu duruşundan ciddi bir şekilde rahatsız. CHP'nin HDP'lileşmesinden de rahatsız. Dar bir güruh, çok dar bir ekip, bu mezhepsel de değil, daha gençlik yıllarında aşırı sol örgütlerde çalışma yapmış, aşırı sol örgüt zihniyetiyle yetişmiş bir grup CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Bunlar, CHP'yi HDP'lileştirme noktasında adımlar atıyorlar. Sadece İYİ Partiye giden MHP'liler değil, İYİ Partiye giden, oy veren önceden CHP'ye oy vermişler de yine CHP içinde oy verenler de bu durumdan kesinlikle rahatsızlardır, rahatsız olacaklar."