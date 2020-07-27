Gizli kod 'insanlığın son umudu'na taşındı

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor.

Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İnsanlığı etkileyecek bir afet halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilen tesisin yer aldığı ve 'insanlığın son umudu' olarak da anılan bölge artık 21 TB'lık açık kaynaklı koda da ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi olduğu Github 21 TB büyüklüğündeki açık kaynaklı kodu 'kıyamet deposu'na taşıdı.

Norveç'teki Kıyamet Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine veri taşıyan GitHub'un nihai hedefi ise 'GitHub Kuzey Kutbu Kod Deposu'nu oluşturmak.

Yedeklenen verilerin içerisinde hangi açık kaynaklı kodların bulunduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. GitHub, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair de bir açıklama yapmadı.

'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.

Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu.

