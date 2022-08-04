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  4. Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

04.08.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da Hitler'in askerleri tarafından genelev olarak kullanılan sarayın bahçesine gömülen tam 28 ton hazine bulundu. Hazinenin içinde bulunduğu kasaların 1 Eylül'de çıkarılması beklenirken hazinenin yaklaşık miktarının 240 milyon Euro olduğu belirtildi.

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Polonya'da 2. Dünya Savaşa sırasında Nazi ordusu tarafından genelev olarak kullanılan bir sarayın bahçesine gömülen tam 28 ton hazine bulundu. Hazinenin değerinin 240 milyon Euro olduğu tahmin edilirken, jeo-radar araması ile tam yeri tespit edilen kasalar 1 Eylül'de çıkarılacak.

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ÇALIŞMALAR ESKİ BİR LİMONLUK ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Alman diktatör Hitler'in Nazi ordusu 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek II. Dünya Savaşı'nı başlatmıştı. Polonya'nın Minkowskie köyünde geçtiğimiz günlerde hazine avcıları, 18. yüzyıldan kalma sarayın bahçesinde, içinde Nazi altınları olduğunu düşündükleri metal bir kasa buldu. "Silcsian Bridge Foundation" adlı grubun yönettiği kazı, 14 hektarlık saray bahçesinde eski bir limonluk üzerinde yoğunlaştı. Kasanın konumu, gizli belgeler, bir Nazi subayının günlüğü ve bin yıl öncesine ait gizli bir locaya mensup subayların torunlarından alınan bir haritayla belirlendi. Yüzeyin 3 metre altındaki kasalarda 10 ton Nazi altını ve mücevherlerin bulunduğundan
emin olduklarını belirten grup, bir belgenin bölgedeki toplam hazinenin 28 ton olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İçinde yaklaşık 240 milyon euroluk hazine bulunan kasarların çıkarılıp açılması için gereken onayın alındığı da açıklandı. Kazı grubu jeo-radar araması ile tam yerinin tespit edildiği kasaların 1 Eylül'de çıkarılacağını söyledi. Kasalardaki hazinenin Holokost'un (Yahudi soykırımı) baş mimarı olan Nazi subayı Heinrich Himmlerin 4'üncü Reich'i kurma planı için çalınan altın ve mücevherler olduğu düşünülüyor. Kasalarda ayrıca Polonya'da yaşayan zengin Almanlann Rus ordusundan saklamak için Nazi karakoluna teslim ettiği, ancak Breslau'dan Sudeten dağlarına nakledilmesine karar verilmesinin ardından kaybolan "Breslau altınları"nın da bulunabileceği belirtildi.

Öte yandan söz konusu saray, işgal sırasında Nazi askerleri tarafından genelev olarak kullanılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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