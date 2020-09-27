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Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Adana’da vestiyerin arkasından girilen gizli odada ve bir araçta 878 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana’da vestiyerin arkasından girilen gizli odada ve bir araçta 878 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ilk aramalarda kaçak ürünlere rastlanmadı. Ekibin adreste yaptığı detaylı inceleme sonucu kullanılmayan bir vestiyerin arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Kapıyı açan ekip, gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Öte yandan, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik park alanında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta kaçak cep telefonları ele geçirdi. Depoda ve araçta gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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