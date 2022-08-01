Gizli Saklı dizisinden Yaz'ın giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatif öneriler

Günümüzde televizyon ve dizi karakterleri, giyim tarzlarıyla örnek alınıyor. Öyle ki sevilen bir dizi karakterinin giydiği kıyafeti sokaklarda herkesin üzerinde görebiliyoruz. Gizli Saklı dizisinin Yaz karakterinin giydiği balon kol ve beli pencere detaylı elbise de sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Eğer bu elbiseyi çok beğendiniz ancak orijinalini alacak bütçeye sahip değilseniz üzülmeyin! Seçtiğimiz uygun fiyatlı alternatifler sayesinde tarzınızı konuşturmaya ne dersiniz?

1. Yazın enerjisini hissedin: Koton Mini Elbise

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Yazın canlı enerjisini kıyafetlerinizle yansıtmak istiyorsanız Koton Mini Elbise, tam size göre! Balon kol stili ve pencere detayları ile Yaz karakterinin giydiği elbiseye uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunulabilecek model, rahat ettiren kaliteli kumaşı sayesinde yaz aylarında favori parçanız olmaya aday. Plajda, günlük hayatta, gece partilerinde, arkadaş buluşmalarında ve yemek davetlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz elbiseyi topuklu ayakkabı, bağlama detaylı sandalet, spor ayakkabı ve düz terliklerle kombin yapabilirsiniz. İç açan modeliyle dikkat çeken elbiseyi beğendiyseniz incelemeden geçmeyin deriz.

2. İddialı tarzınızı ortaya koyun: TRENDYOLMİLLA Pembe Çıtır Çiçek Desenli Plaj Elbisesi

Yaz karakterinin giydiği elbiseye kesim tarzı ve modeliyle alternatif olarak sunulabilecek TRENDYOLMİLLA Pembe Çıtır Çiçek Desenli Plaj Elbisesi, size çok yakışacak! Çiçek desenleriyle âdeta iç ısıtan bir görünümü bulunan elbiseyi yaz günlerinde üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. V yaka tasarımı, balon kolu ve bel detayları ile bu yazın trendlerine uyumlu olan şık mini elbise, dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday. Beğenenleri için pembe, yeşil ve çok renkli seçenekleri bulunan model yaz aylarınızı renklendirmek için sizi bekliyor, acele edin!

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3. Cıvıl cıvıl modeliyle baş döndüren: Koton Kadın Mini Elbise

Cıvıl cıvıl deseni ve modeliyle baş döndüren bir güzelliğe sahip olan Koton Kadın Mini Elbise, bunaltıcı yaz sıcaklarında gözde parçalarınız arasına girebilir. Derin V yaka ve mini etek tasarımıyla Yaz karakterinin dizide giydiği elbiseye alternatif olarak sunulabilecek mavi renkli model, günlük kombinlerin kurtarıcısı olabilecek bir ürün. %100 viskoz kumaştan üretilen elbise, yaz aylarında cildinizi rahatsız etmez. 34 ila 44 beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği elbiseyle bulunacağınız her ortamda tüm dikkatleri üzerinize toplamaya hazır mısınız?

4. Şirin görünmek isteyenlere: Ferrika Kadın Pembe Pencere Detaylı Çiçekli Fırfırlı Elbise

Şirin ve çekici görünmek isteyen kadınlar, sizi böyle alalım! Ferrika Kadın Pembe Pencere Detaylı Çiçekli Fırfırlı Elbise, etrafınızdaki herkesi tarzınızla büyülemenize yardımcı olur. Pamuk ve polyester karışımlı kumaş türü sayesinde gün boyu konfor vadeden elbise hem günlük hem gece kombinlerinde kullanımına uygun. Bele oturan kesimi, göğüs altı pencere detayı, V yaka kesimi ve mini eteğiyle Yaz'ın elbisesini aratmayacak şıklıktaki model; üzerinizde zarif bir görünüm sergiler. Göğüs kısmında yer alan bağlama detayı ve lastikli beliyle üzerinize tam olarak oturacak ürünü kaçırmayın!

5. Klasik görünüm tercih edenlere: Tuba Butik Pencere Detaylı Askılı Elbise

''Klasik elbise modellerinden asla vazgeçmem.'' diyorsanız Tuba Butik Pencere Detaylı Askılı Elbise, tam size göre! Pencere detayı ve V yaka kesimiyle oldukça zarif bir duruş sergileyen ürün, tatlı pembe rengiyle göz kamaştırır. Midi boy elbiseyi topuklu ya da spor ayakkabı, sandalet ve topuklu terliklerle tamamlayabilir, renkli çantalar ile kombininizi bir üst boyuta taşıyabilirsiniz. Dört farklı renk seçeneği sunan elbise, tüm gün rahat hissetmenizi sağlar. Klasik tarzınızı yansıtırken bu yazın trendlerine göndermede bulunan tasarım elbise sayesinde etrafınızda göz kamaştırmaya hazır olun!

6. Balon kol tipiyle Yaz'ın elbisesine alternatif olabilecek bir model: DeFacto Short Sleeve Woven Dress

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Balon kol modeliyle dikkat çeken DeFacto Short Sleeve Woven Dress, tarzınızı yansıtmak için sizi bekliyor! Omuzları açıkta bırakan carmen yakası, düğme detayları, balon kol tasarımı ve bele oturan kesimiyle şıklığınızı kanıtlayan model; eşsiz pembe tonuyla oldukça zarif. Pamuklu kumaşı sayesinde yaz sıcaklarında terletmeyen ve cildinizde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayan elbise, dolabınızın favori parçaları arasına girebilir. 34 ila 44 beden aralığında bulunan tüm kadınların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği ürün, bilek hizasında biten etek boyuyla şıklığınızı tamamlayacak!

7. Şıklığınızı yansıtın: Dilvin Pencere Detaylı Balon Kollu Elbise

Şıklığınızla yaza damga vurmak istiyorsanız Dilvin Pencere Detaylı Balon Kollu Elbise, sizin için harika bir seçenek olabilir. Derin dekolteli V yaka kesimi, bel kısmında yer alan halka ve pencere detayları ile Gizli Saklı'nın Yaz'ı kadar şık olan elbise; yaz davetlerinde göz kamaştıran bir şıklığa bürünmenize yardımcı olur. Pamuk içerikli kumaşı sayesinde yaz sıcaklarında cildinizi rahatsız etmeyen modeli spor ayakkabılarla kullanarak günlük, stilettolarla tamamlayarak davet kombinlerine uyarlayabilirsiniz. Dilediğiniz takı ve çantalarla kullanabileceğiniz elbiseyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

8. Kaliteli kumaşıyla gün boyu konforu deneyimleyin: SEZON MAĞAZALARI Pencere Detaylı Desenli Keten Elbise

Kaliteli kumaşıyla yaz sıcaklarında terletmeyen SEZON MAĞAZALARI Pencere Detaylı Keten Elbise, bu yazın trendlerine uygun modeli sayesinde dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday! Ekru fuşya ve ekru turuncu renk seçenekleri ile yazın cıvıltısını kombinlerinize yansıtmanızı sağlayacak eşsiz model, keten materyali sayesinde yaz sıcaklarında konforlu hissettiriyor. İri çiçek desenleri, balon kol modeli ve bel oyuntusunda yer alan pencere detayları ile Yaz karakterinin elbisesine alternatif olarak sunulabilecek parçanın üç farklı beden seçeneği mevcut. Bedeninizi belirledikten sonra ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

9. Spor tarzı benimseyenlere: Koton Kolsuz Midi Pencere Detaylı Elbise

''Spor tarzı benimsiyorum ama pencere detaylarına sahip elbiselere de bayılıyorum.'' diyorsanız Koton Kolsuz Midi Pencere Detaylı Elbise tam olarak aradığınız ürün olabilir. Bel bölgesinde bulunan pencere detayı ile göz kamaştıran elbise, pamuk içerikli kumaşı sayesinde yaz aylarında konfor vadeder. Kolsuz ve bisiklet yaka tasarımına sahip olan elbiseyi spor ayakkabı, topuklu terlik, düz sandalet ve renkli çantalar ile kombin yaparak sokak stilinizi taçlandırabilirsiniz. Midi boy elbiseleri seviyorsanız çok severek kullanacağınız turuncu rengiyle iç açan ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz.

10. Kıyafetiyle göz kamaştırmak isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Mavi Brodeli Desenli Elbise

Kıyafeti ve tarzıyla göz kamaştırmak isteyenleri buraya alalım! TRENDYOLMİLLA Mavi Brodeli Desenli Elbise, iddialı tarzınızı ortaya koymanıza yardımcı olur. Astarlı yapısı sayesinde iç göstermeyen elbiseyi her ortamda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Balon kol tasarımı, derin V yaka kesimi, mini etek boyu ve bel bölgesinde bulunan pencere detayları ile gören herkesi kendisine hayran bırakacak elbise, üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunan modeli 34 ila 42 beden aralığında bulunan tüm kadınlar rahatlıkla tercih edebilir.