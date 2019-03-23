HABER

"Gizli saklı işler içine girenler düzgün hizmet getiremezler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için, layık olduğu birinci sınıf hizmeti götürmek için bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımızdan yetki istiyoruz" - "Karşımızdaki ittifakın Türkiye ile ilgili ne tür kirli ilişkiler içerisinde olduğunu, nasıl gizli saklı birtakım destekler peşinde koştuğunu görüyorsunuz. O ittifakın tabanındaki vatandaşlarımız, o adaylara oy verdiği zaman o oylar da o adaylara gitmiyor. Sandığın altına bir delik açmışlar. Kimler ne söylüyor? 'O adaylar seçilse bile buraları biz yönetiriz.' diyor. Bu tip gizli saklı işler içine girenler vatandaşa düzgün hizmet getiremezler"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için, layık olduğu birinci sınıf hizmeti götürmek için bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımızdan yetki istiyoruz." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, 1 Nisan'dan itibaren, bütün belediyelere Cumhur İttifakı damgası vurulduğu zaman uyumlu ve güzel hizmetlerin vatandaşla buluşturulacağını söyledi.

Yeni dönemde, Seyhan'da halk belediyeciliğinin ne olduğunu göstereceklerini aktaran Çelik, "Karşımızdakiler vaat bile ortaya koyamazken, Seyhan Belediye Başkanı adayımız Fikret Yeni 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini açıkladı. Kısa zamanda hayata geçecek, 1-2 sene içerisinde Seyhan'ın çehresini değiştirecek işlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Sandığa gitmenin önemine değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her işe ilk basamaktan başlamak lazım. Binayı yaparken ilk tuğlayı koymak lazım. Bunun yolu, 6-7 gün sonra sandığa gidip adaylarımıza en güçlü şekilde oy verip önce mahallemizin, sokağımızın, semtimizin, ilçemizin, ilimizin ve topyekun Türkiye'nin daha iyi bir yere yürümesine karar vermektir. Karşımızdaki aylardır dinliyorsunuz. Bir projeleri yok. Olsaydı zaten bu mahallelerin bu şekilde, olduğundan geriye gitmesine müsaade etmezlerdi."

- "Basiretsiz, dirayetsiz kadrolara memleket teslim edilmez"

Çelik, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına da değinerek, şunları belirtti:

"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi katleden bir saldırı oldu. Bütün dünya o caniyi kınarken, CHP Genel Başkanı çıktı, caniyi kınayacağı yerde 'İslam dünyası kendisini sorgulasın.' diyor. Olayı kimin yaptığından ya haberi yok, eğer haberi yoksa bir genel başkan için vahim bir durum. Haberi var da buna rağmen yapıyorsa o zaman daha vahim bir durum. Bu şekilde basiretsiz, dirayetsiz kadrolara memleket teslim edilmez, Adana, Seyhan teslim edilmez."

- "Bu memlekette ikinci sınıf vatandaş yoktur"

Vatandaşlardan, kararsız seçmenleri ikna ederek sandığa götürmelerini isteyen Çelik, şöyle dedi:

"Bizim eleştirilerimiz, bu basiretsizliği, dirayetsizliği ve yanlışlığı ortaya koyan o partilerin yöneticilerine. Partilerin tabanlarındaki bütün kardeşlerimiz bizim kardeşimiz. Adlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu memlekette ikinci sınıf vatandaş yoktur, memlekette herkes birinci sınıf vatandaştır. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için, layık olduğu birinci sınıf hizmeti götürmek için bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımızdan yetki istiyoruz. Bu sefer partizanlık meselesini bıraksınlar, daha iyi bir Seyhan için, modern belediyecilikle tanışan, daha ileriye yürüyecek bir Seyhan için el birliği, gönül birliği ve iş birliği yapalım."

Çelik, güzel hizmetlerin 1 Nisan'dan itibaren Seyhan'a geleceğini vurgulayarak, "Karşımızdaki ittifakın Türkiye ile ilgili ne tür kirli ilişkiler içerisinde olduğunu, nasıl gizli saklı bir takım destekler peşinde koştuğunu görüyorsunuz. O ittifakın tabanındaki vatandaşlarımız, o adaylara oy verdiği zaman o oylar da o adaylara gitmiyor. Sandığın altına bir delik açmışlar. Kimler ne söylüyor? 'O adaylar seçilse bile buraları biz yönetiriz.' diyor. Bu tip gizli saklı işler içine girenler vatandaşa düzgün hizmet getiremezler. Biz Türk, Kürt, Arap hepimiz tek milletiz, hepimizin Türk bayrağının gölgesi altında birinci sınıf vatandaşız, ikinci sınıf vatandaş yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Esnaf ziyareti

Çelik, mitingin ardından merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı alanında esnafla bir araya geldi.

Esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunan Çelik, taleplerini dinlediği vatandaşlara karanfil dağıttı.

Çelik, pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Van’da paraşüt kazası: 1 ölüVan’da paraşüt kazası: 1 ölü
Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto ettiÜrdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana miting Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.