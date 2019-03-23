"Gizli saklı işler içine girenler düzgün hizmet getiremezler"

"Her işe ilk basamaktan başlamak lazım. Binayı yaparken ilk tuğlayı koymak lazım. Bunun yolu, 6-7 gün sonra sandığa gidip adaylarımıza en güçlü şekilde oy verip önce mahallemizin, sokağımızın, semtimizin, ilçemizin, ilimizin ve topyekun Türkiye'nin daha iyi bir yere yürümesine karar vermektir. Karşımızdaki aylardır dinliyorsunuz. Bir projeleri yok. Olsaydı zaten bu mahallelerin bu şekilde, olduğundan geriye gitmesine müsaade etmezlerdi."

Yeni dönemde, Seyhan'da halk belediyeciliğinin ne olduğunu göstereceklerini aktaran Çelik, "Karşımızdakiler vaat bile ortaya koyamazken, Seyhan Belediye Başkanı adayımız Fikret Yeni 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini açıkladı. Kısa zamanda hayata geçecek, 1-2 sene içerisinde Seyhan'ın çehresini değiştirecek işlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

- "Basiretsiz, dirayetsiz kadrolara memleket teslim edilmez"

Çelik, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına da değinerek, şunları belirtti:

"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi katleden bir saldırı oldu. Bütün dünya o caniyi kınarken, CHP Genel Başkanı çıktı, caniyi kınayacağı yerde 'İslam dünyası kendisini sorgulasın.' diyor. Olayı kimin yaptığından ya haberi yok, eğer haberi yoksa bir genel başkan için vahim bir durum. Haberi var da buna rağmen yapıyorsa o zaman daha vahim bir durum. Bu şekilde basiretsiz, dirayetsiz kadrolara memleket teslim edilmez, Adana, Seyhan teslim edilmez."

- "Bu memlekette ikinci sınıf vatandaş yoktur"

Vatandaşlardan, kararsız seçmenleri ikna ederek sandığa götürmelerini isteyen Çelik, şöyle dedi:

"Bizim eleştirilerimiz, bu basiretsizliği, dirayetsizliği ve yanlışlığı ortaya koyan o partilerin yöneticilerine. Partilerin tabanlarındaki bütün kardeşlerimiz bizim kardeşimiz. Adlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu memlekette ikinci sınıf vatandaş yoktur, memlekette herkes birinci sınıf vatandaştır. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için, layık olduğu birinci sınıf hizmeti götürmek için bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımızdan yetki istiyoruz. Bu sefer partizanlık meselesini bıraksınlar, daha iyi bir Seyhan için, modern belediyecilikle tanışan, daha ileriye yürüyecek bir Seyhan için el birliği, gönül birliği ve iş birliği yapalım."