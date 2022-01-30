Gizli servis tarafından yakalandı! Biden'ı 'Deccal' ilan etti: Tanrı yılanın başını kesmemi istedi

ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gizli servis tarafından yakalandı. Biden'ı 'Deccal' olarak nitenlendiren kişinin, "O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde paylaşımları ortaya çıktı.

"ULUSUN KALBİNDEKİ YILANIN BAŞINI KESMEMİ İSTEDİ"

Mahkeme dosyasında, Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin, "Tanrının kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği belirtildi.

BIDEN 'DECCAL' İLAN ETTİ

Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı kaydedildi.

GİZLİ SERVİS TARAFINDAN YAKALANDI

Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Kaynak: AA



