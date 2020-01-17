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  4. Gizli ses kayıtlarında Devlet Başkanı'nı eleştirdiği öne sürülen Başbakan Honçaruk istifasını sundu

Gizli ses kayıtlarında Devlet Başkanı'nı eleştirdiği öne sürülen Başbakan Honçaruk istifasını sundu

17.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Sızdırılan bir ses kaydında Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yi eleştirdiği öne sürülen Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk istifa mektubunu sundu. Kayıtta Honçaruk'a ait olduğu düşünülen ses, Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin ekonomiye bakışını "ilkel" diye tanımlıyor.

Gizli ses kayıtlarında Devlet Başkanı'nı eleştirdiği öne sürülen Başbakan Honçaruk istifasını sundu

Gizlice kaydedilip kamuoyuna sızdırılan bir ses klibinde Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yi aşağıladığı önü sürülen Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk istifa mektubunu sundu.

Sızdırılan kayıtta konuşan kişinin sesi Başbakan Honçaruk'a benziyor ve kendisi de bunu inkar etmiyor, fakat sesin ona ait olduğu henüz resmen doğrulanmış değil.

Kayıtta Honçaruk'a ait olduğu düşünülen ses, Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin ekonomiye bakışını "ilkel" diye tanımlıyor.

Aynı ses, kayıtta, kendisinin de ekonomi alanında pek iyi olmadığını kabul ediyor.

Televizyonlarda komedi programları yapan bir iş adamı olan Zelensky geçen yıl Nisan ayında devlet başkanlığına seçilmişti.

Gizli ses kayıtları skandalı, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi mercek altında olan Zelensky açısından kritik bir zamanda ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump hakkında şu anda Kongre'de, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye, başkanlık yarışındaki siyasi rakibi Joe Biden'la ilgili soruşturma yapması için baskı yaptığı iddiasıyla azil süreci işletiliyor.

Honçaruk: 'Kasıtlı olarak editlenmiş'

İstifa mektubunu veren Başbakan Honçaruk'un gerçekten istifa niyetinde olup olmadığı henüz belli değil. Reuters haber ajansı Honçaruk'un "Hemen sonuç çıkarmaya uğraşmayın" şeklindeki sözlerini aktardı.

Tartışmalı ses kaydı Çarşamba gecesi YouTube'a yüklendi.

Kayıtta 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Honçaruk'un kabinesindeki bazı bakanlar ve mali kurumların yöneticileriyle bütçeyi tartıştığı düşünülüyor.

Honçaruk, sosyal medya mesajlarında sesin kendisine ait olduğunu reddetmedi ancak farklı toplantıların kayıtlarından çok sayıda parçanın kesilip birleştirilerek kasıtlı olarak kendisinin Devlet Başkanı'na saygısızlık ettiği izlenimi yaratıldığını söyledi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise Başbakan'ın istifa mektubunun geldiği, ancak Zelensky'nin istifayı kabul edip etmeyeceğine henüz karar vermediği kaydedildi.

Gizli ses kayıtlarında Devlet Başkanı'nı eleştirdiği öne sürülen Başbakan Honçaruk istifasını sundu

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